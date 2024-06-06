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Хуснуллин оценил вероятность перегрева на российском рынке недвижимости

Хуснуллин оценил вероятность перегрева на российском рынке недвижимости - 06.06.2024, ПРАЙМ

Хуснуллин оценил вероятность перегрева на российском рынке недвижимости

Кризиса и перегрева на российском рынке недвижимости не будет, рассказал в интервью РБК на ПМЭФ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:52+0300

2024-06-06T16:52+0300

2024-06-06T16:52+0300

россия

недвижимость

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Кризиса и перегрева на российском рынке недвижимости не будет, рассказал в интервью РБК на ПМЭФ вице-премьер РФ Марат Хуснуллин."У нас недвижимости меньше, чем в большинстве стран Европы, даже Восточной. Строя такими темпами <...> мы выйдем на обеспеченность в 33 квадратных метра на человека. Поэтому я считаю, что кризиса какого-то не будет", - сказал он.При этом, Хуснуллин отметил, что рынок ждет небольшое охлаждение за счет растущей себестоимости строительства."Я считаю, что перегрева не будет. Мы несколько сейчас ограничим ипотеку - будет меньше выдано ипотеки, но у нас за последний год настолько много было продано недвижимости и начато новых проектов, что на эскроу-счетах скопилось уже более 6 триллионов рублей. Это гарантированные средства, которые пойдут на достройку начатых домов. Посмотрим, как пройдет 2024 год. Если будет чего-то не хватать, будем принимать дополнительные меры", - заключил вице-премьер.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, недвижимость