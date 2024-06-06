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"Враг многих матерей". Песков предрек Зеленскому мрачное будущее - 06.06.2024, ПРАЙМ
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"Враг многих матерей". Песков предрек Зеленскому мрачное будущее
"Враг многих матерей". Песков предрек Зеленскому мрачное будущее - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Враг многих матерей". Песков предрек Зеленскому мрачное будущее
С понимаем возраста мобилизации на Украине Владимиру Зеленскому станет очень сложно жить на белом свете, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T21:32+0300
2024-06-06T21:32+0300
политика
мобилизация на украине
владимир зеленский
дмитрий песков
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. С понимаем возраста мобилизации на Украине Владимиру Зеленскому станет очень сложно жить на белом свете, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества. Он станет врагом многих-многих матерей, которые потеряют своих сыновей. И ему будет очень сложно жить на белом свете", — отметил он в интервью "Известиям", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале издания. Так Песков ответил на вопрос о будущем Зеленского после того, как он выполнит "грязную работу для Запада".Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
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мобилизация на украине, владимир зеленский, дмитрий песков
Политика, мобилизация на Украине, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков
21:32 06.06.2024
 
"Враг многих матерей". Песков предрек Зеленскому мрачное будущее

Песков: с понижением возраста мобилизации Зеленский вызовет волну негатива

© POOL | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. С понимаем возраста мобилизации на Украине Владимиру Зеленскому станет очень сложно жить на белом свете, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Очевидно, что введение более молодого возраста для мобилизации вызовет еще большую волну негатива внутри украинского общества. Он станет врагом многих-многих матерей, которые потеряют своих сыновей. И ему будет очень сложно жить на белом свете", — отметил он в интервью "Известиям", фрагмент которого опубликован в Telegram-канале издания.
Так Песков ответил на вопрос о будущем Зеленского после того, как он выполнит "грязную работу для Запада".
Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об усилении мобилизации на Украине, он вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех призывников обновить свои данные в военкомате. Повестка будет считаться врученной, даже если военнообязанный не видел ее лично. Согласно документу, призывники должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию. Уклонистов могут лишить водительских прав.
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Политикамобилизация на УкраинеВладимир ЗеленскийДмитрий Песков
 
 
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