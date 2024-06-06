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На НПЗ в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА

На НПЗ в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА - 06.06.2024, ПРАЙМ

На НПЗ в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА

Атака украинского БПЛА вызвала пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T06:36+0300

2024-06-06T06:36+0300

2024-06-06T06:38+0300

происшествия

ростовская область

нпз

пожар

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Атака украинского БПЛА вызвала пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.В сообщении, в частности, указывается: "В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется".

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ростовская область

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ростовская область, нпз, пожар