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На НПЗ в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА
На НПЗ в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА - 06.06.2024, ПРАЙМ
На НПЗ в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА
Атака украинского БПЛА вызвала пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T06:36+0300
2024-06-06T06:36+0300
2024-06-06T06:38+0300
происшествия
ростовская область
нпз
пожар
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Атака украинского БПЛА вызвала пожар на Новошахтинском НПЗ в Ростовской области, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Голубев.В сообщении, в частности, указывается: "В результате атаки БПЛА возник пожар на Новошахтинском нефтеперерабатывающем заводе. На месте работают службы экстренного реагирования. Информация о пострадавших уточняется".
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ростовская область, нпз, пожар
Происшествия, Ростовская область, НПЗ, пожар
На НПЗ в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА
Губернатор Голубев: на НПЗ в Ростовской области возник пожар после атаки БПЛА