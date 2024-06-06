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Wildberries выйдет на рынок ОАЭ

Wildberries выйдет на рынок ОАЭ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Wildberries выйдет на рынок ОАЭ

Крупнейшая российская торговая сеть в интернете Wildberries подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с кластером экономических... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:04+0300

2024-06-06T15:04+0300

2024-06-06T15:06+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Крупнейшая российская торговая сеть в интернете Wildberries подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби соглашение о размещении логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и региона, сообщил исполнительный директор Wildberries Алексей Духанин. "Мы подписали сегодня с дочерней компанией AD Ports group - KEZAD Group соглашение о размещении логистического центра и центра обработки данных Wildberries для стран Персидского залива и Ближнего Востока на территории принадлежащей этой портовой компании свободной промышленной зоны", - сказал Духанин во время бизнес-диалога "Россия-ОАЭ" на ПМЭФ . По его словам, в ОАЭ в настоящее время действуют два маркетплейса по предоставлению продуктов и услуг, и Wildberries рассчитывает занять свою нишу на рынке страны, а также на рынке всего региона, где проживают 215 миллионов человек. В свою очередь генеральный директор кластера "Экономические города и свободные зоны" AD Ports group Абдалла аль-Хамели отметил во время бизнес-диалога, что свободные зоны для размещения промышленных и торговых предприятий в порту Халифа столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби динамично развиваются, и компания имеет контракты с другими международными портовыми компаниями, в частности, в Испании, чем также могут воспользоваться ее клиенты. Петербургский международный экономической форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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