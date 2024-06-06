Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Wildberries выйдет на рынок ОАЭ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240606/oae-848916345.html
Wildberries выйдет на рынок ОАЭ
Wildberries выйдет на рынок ОАЭ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Wildberries выйдет на рынок ОАЭ
Крупнейшая российская торговая сеть в интернете Wildberries подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с кластером экономических... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:04+0300
2024-06-06T15:06+0300
оаэ
wildberries
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/92/842529228_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_3e3397b9353b9bba7eb2bb6ee1ed389b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Крупнейшая российская торговая сеть в интернете Wildberries подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби соглашение о размещении логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и региона, сообщил исполнительный директор Wildberries Алексей Духанин. "Мы подписали сегодня с дочерней компанией AD Ports group - KEZAD Group соглашение о размещении логистического центра и центра обработки данных Wildberries для стран Персидского залива и Ближнего Востока на территории принадлежащей этой портовой компании свободной промышленной зоны", - сказал Духанин во время бизнес-диалога "Россия-ОАЭ" на ПМЭФ . По его словам, в ОАЭ в настоящее время действуют два маркетплейса по предоставлению продуктов и услуг, и Wildberries рассчитывает занять свою нишу на рынке страны, а также на рынке всего региона, где проживают 215 миллионов человек. В свою очередь генеральный директор кластера "Экономические города и свободные зоны" AD Ports group Абдалла аль-Хамели отметил во время бизнес-диалога, что свободные зоны для размещения промышленных и торговых предприятий в порту Халифа столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби динамично развиваются, и компания имеет контракты с другими международными портовыми компаниями, в частности, в Испании, чем также могут воспользоваться ее клиенты. Петербургский международный экономической форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
https://1prime.ru/20240606/wildberries-848883169.html
оаэ
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84252/92/842529228_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_1d9a2dc7701fe9d8c807b599f8edfe52.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
оаэ, wildberries, пмэф-2024
ОАЭ, Wildberries, ПМЭФ-2024
15:04 06.06.2024 (обновлено: 15:06 06.06.2024)
 
Wildberries выйдет на рынок ОАЭ

Wildberries подписала соглашение с эмиратской AD Ports group о выходе на рынок ОАЭ

© Фото : Unsplash/janith devindaАбу-Даби, ОАЭ
Абу-Даби, ОАЭ - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : Unsplash/janith devinda
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Крупнейшая российская торговая сеть в интернете Wildberries подписала на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) с кластером экономических городов и свободных зон эмиратской группы портов Абу-Даби соглашение о размещении логистического центра для выхода на рынок ОАЭ и региона, сообщил исполнительный директор Wildberries Алексей Духанин.
"Мы подписали сегодня с дочерней компанией AD Ports group - KEZAD Group соглашение о размещении логистического центра и центра обработки данных Wildberries для стран Персидского залива и Ближнего Востока на территории принадлежащей этой портовой компании свободной промышленной зоны", - сказал Духанин во время бизнес-диалога "Россия-ОАЭ" на ПМЭФ .
По его словам, в ОАЭ в настоящее время действуют два маркетплейса по предоставлению продуктов и услуг, и Wildberries рассчитывает занять свою нишу на рынке страны, а также на рынке всего региона, где проживают 215 миллионов человек.
В свою очередь генеральный директор кластера "Экономические города и свободные зоны" AD Ports group Абдалла аль-Хамели отметил во время бизнес-диалога, что свободные зоны для размещения промышленных и торговых предприятий в порту Халифа столичного эмирата ОАЭ Абу-Даби динамично развиваются, и компания имеет контракты с другими международными портовыми компаниями, в частности, в Испании, чем также могут воспользоваться ее клиенты.
Петербургский международный экономической форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Wildberries построит в Приморье склад на 150 тыс "квадратов"
07:27
 
ОАЭWildberriesПМЭФ-2024
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала