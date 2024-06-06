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Евросоюз не сможет себя защитить без США, считает Столтенберг

Евросоюз не сможет себя защитить без США, считает Столтенберг - 06.06.2024, ПРАЙМ

Евросоюз не сможет себя защитить без США, считает Столтенберг

Европа не сможет защитить себя без участия США, Америка обеспечивает оборону региона, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:30+0300

2024-06-06T15:30+0300

2024-06-06T15:49+0300

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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Европа не сможет защитить себя без участия США, Америка обеспечивает оборону региона, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.Так, он отреагировал на планы ЕС развивать собственную оборону."Все, что идет в рамках дублирования функций НАТО, ослабит оборону Европы, поскольку сейчас оборону Европы обеспечивают не только страны ЕС, но и партнеры за пределами Европы, включая США, Канаду, Великобританию и других", — отметил политик на форуме в Финляндии.Кроме этого, генсек НАТО выступил против постройки параллельных Североатлантическому альянсу военных командных структур внутри Евросоюза, поскольку это может "ослабить альянс".Ранее 45-й президент Дональд Трамп обвинил ЕС в недостаточном финансировании Киева. В соцсети Truth Social он указал, что блок даже не приблизился к тому объему помощи Украине, который оказывается Америкой, и призвал европейцев "шевелиться".НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.

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ес, оборона, сша, нато, финансовая помощь для украины