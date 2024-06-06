Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Евросоюз не сможет себя защитить без США, считает Столтенберг - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240606/oborona-848918099.html
Евросоюз не сможет себя защитить без США, считает Столтенберг
Евросоюз не сможет себя защитить без США, считает Столтенберг - 06.06.2024, ПРАЙМ
Евросоюз не сможет себя защитить без США, считает Столтенберг
Европа не сможет защитить себя без участия США, Америка обеспечивает оборону региона, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:30+0300
2024-06-06T15:49+0300
политика
ес
оборона
сша
нато
финансовая помощь для украины
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Европа не сможет защитить себя без участия США, Америка обеспечивает оборону региона, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.Так, он отреагировал на планы ЕС развивать собственную оборону."Все, что идет в рамках дублирования функций НАТО, ослабит оборону Европы, поскольку сейчас оборону Европы обеспечивают не только страны ЕС, но и партнеры за пределами Европы, включая США, Канаду, Великобританию и других", — отметил политик на форуме в Финляндии.Кроме этого, генсек НАТО выступил против постройки параллельных Североатлантическому альянсу военных командных структур внутри Евросоюза, поскольку это может "ослабить альянс".Ранее 45-й президент Дональд Трамп обвинил ЕС в недостаточном финансировании Киева. В соцсети Truth Social он указал, что блок даже не приблизился к тому объему помощи Украине, который оказывается Америкой, и призвал европейцев "шевелиться".НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
https://1prime.ru/20240606/dialog-848915294.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_e57c1e48c76bf4124be8ade19200eddf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, оборона, сша, нато, финансовая помощь для украины
Политика, ЕС, оборона, США, НАТО, финансовая помощь для Украины
15:30 06.06.2024 (обновлено: 15:49 06.06.2024)
 
Евросоюз не сможет себя защитить без США, считает Столтенберг

Столтенберг: Европа не сможет гарантировать себе безопасность без помощи США

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЕврокомиссия
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Европа не сможет защитить себя без участия США, Америка обеспечивает оборону региона, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Так, он отреагировал на планы ЕС развивать собственную оборону.
"Все, что идет в рамках дублирования функций НАТО, ослабит оборону Европы, поскольку сейчас оборону Европы обеспечивают не только страны ЕС, но и партнеры за пределами Европы, включая США, Канаду, Великобританию и других", — отметил политик на форуме в Финляндии.
Кроме этого, генсек НАТО выступил против постройки параллельных Североатлантическому альянсу военных командных структур внутри Евросоюза, поскольку это может "ослабить альянс".
Ранее 45-й президент Дональд Трамп обвинил ЕС в недостаточном финансировании Киева. В соцсети Truth Social он указал, что блок даже не приблизился к тому объему помощи Украине, который оказывается Америкой, и призвал европейцев "шевелиться".
НАТО — военно-политический альянс, созданный в 1949 году подписанием Североатлантического договора. Ключевым пунктом документа является 5 статья, согласно которой нападение на одного члена альянса считается нападением на всех. На данный момент статья 5 ни разу не применялась.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Генсек НАТО рассказал о сроках возобновления "содержательного диалога" с РФ
14:56
 
ПолитикаЕСоборонаСШАНАТОфинансовая помощь для Украины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала