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Очередь выстроилась на ПМЭФ за футболками с цитатами Путина
Очередь выстроилась на ПМЭФ за футболками с цитатами Путина - 06.06.2024, ПРАЙМ
Очередь выстроилась на ПМЭФ за футболками с цитатами Путина
Футболки с цитатами президента РФ Владимира Путина изготавливают и бесплатно вручают на стенде Башкортостана на площадке Петербургского международного... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:17+0300
2024-06-06T16:17+0300
2024-06-06T16:17+0300
россия
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Футболки с цитатами президента РФ Владимира Путина изготавливают и бесплатно вручают на стенде Башкортостана на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), за ними выстроилась целая очередь. На стенде Башкортостана представители принимают заказы от участников и делают на заготовленных футболках принты с любым текстом, передает корреспондент РИА Новости. Многие из желающих выбирают для принта цитаты президента Путина. К примеру: "Если драка неизбежна, надо бить первым", "Россия такая страна, которая ничего не боится". За футболками выстроилась очередь, заказы сделали уже десятки человек рассказали корреспонденту РИА Новости на стенде. "Людей так много, что мы даже не считали", - сказала собеседница агентства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, пмэф, владимир путин
РОССИЯ, ПМЭФ, Владимир Путин
Очередь выстроилась на ПМЭФ за футболками с цитатами Путина
Футболки с цитатами Путина на ПМЭФ бесплатно вручают на стенде Башкортостана
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Футболки с цитатами президента РФ Владимира Путина изготавливают и бесплатно вручают на стенде Башкортостана на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), за ними выстроилась целая очередь.
На стенде Башкортостана представители принимают заказы от участников и делают на заготовленных футболках принты с любым текстом, передает корреспондент РИА Новости. Многие из желающих выбирают для принта цитаты президента Путина. К примеру: "Если драка неизбежна, надо бить первым", "Россия такая страна, которая ничего не боится".
За футболками выстроилась очередь, заказы сделали уже десятки человек рассказали корреспонденту РИА Новости на стенде. "Людей так много, что мы даже не считали", - сказала собеседница агентства.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.