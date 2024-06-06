https://1prime.ru/20240606/ochered-848921079.html

Очередь выстроилась на ПМЭФ за футболками с цитатами Путина

Очередь выстроилась на ПМЭФ за футболками с цитатами Путина - 06.06.2024, ПРАЙМ

Очередь выстроилась на ПМЭФ за футболками с цитатами Путина

Футболки с цитатами президента РФ Владимира Путина изготавливают и бесплатно вручают на стенде Башкортостана на площадке Петербургского международного... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:17+0300

2024-06-06T16:17+0300

2024-06-06T16:17+0300

россия

пмэф

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848608520_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_0669d5a0f0da93919bf0b6084381875c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Футболки с цитатами президента РФ Владимира Путина изготавливают и бесплатно вручают на стенде Башкортостана на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), за ними выстроилась целая очередь. На стенде Башкортостана представители принимают заказы от участников и делают на заготовленных футболках принты с любым текстом, передает корреспондент РИА Новости. Многие из желающих выбирают для принта цитаты президента Путина. К примеру: "Если драка неизбежна, надо бить первым", "Россия такая страна, которая ничего не боится". За футболками выстроилась очередь, заказы сделали уже десятки человек рассказали корреспонденту РИА Новости на стенде. "Людей так много, что мы даже не считали", - сказала собеседница агентства. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, пмэф, владимир путин