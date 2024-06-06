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В России появится новый федеральный округ
В России появится новый федеральный округ - 06.06.2024, ПРАЙМ
В России появится новый федеральный округ
В России создадут новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона и Крым. Он появится в ближайшее время. Об этом сообщил в интервью РИА Новости... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:19+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. В России создадут новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона и Крым. Он появится в ближайшее время. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", — сказал он. По словам Балицкого, в настоящее время данный вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
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Политика, РОССИЯ, новые регионы РФ, КРЫМ
В России появится новый федеральный округ
Балицкий: четыре новых региона и Крым станут одним федеральным округом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. В России создадут новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона и Крым. Он появится в ближайшее время. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
"Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", — сказал он.
По словам Балицкого, в настоящее время данный вопрос прорабатывается на федеральном уровне.
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