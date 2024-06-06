https://1prime.ru/20240606/okrug-848921191.html

В России появится новый федеральный округ

В России появится новый федеральный округ - 06.06.2024, ПРАЙМ

В России появится новый федеральный округ

В России создадут новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона и Крым. Он появится в ближайшее время. Об этом сообщил в интервью РИА Новости... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:19+0300

2024-06-06T16:19+0300

2024-06-06T16:20+0300

политика

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. В России создадут новый федеральный округ, в который войдут четыре новых региона и Крым. Он появится в ближайшее время. Об этом сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. "Будет создан федеральный округ, я думаю, это должно быть в ближайшее время. Я думаю, это будут Донецк, Луганск, Запорожская, Херсонская области и Крым", — сказал он. По словам Балицкого, в настоящее время данный вопрос прорабатывается на федеральном уровне.

https://1prime.ru/20240601/ukraina-848732748.html

крым

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россия, новые регионы рф, крым