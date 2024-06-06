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Оман выразил интерес к работе с Россией в сфере добычи ископаемых - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Оман выразил интерес к работе с Россией в сфере добычи ископаемых
Оман выразил интерес к работе с Россией в сфере добычи ископаемых - 06.06.2024, ПРАЙМ
Оман выразил интерес к работе с Россией в сфере добычи ископаемых
Почетный гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства, туризма,... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:54+0300
2024-06-06T14:56+0300
экономика
россия
оман
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Почетный гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства, туризма, заявила РИА Новости Саджда аль-Гаити, представительница делегации страны, участвующей в форуме под лозунгом изучения возможностей рынка РФ. "В рамках ПМЭФ-2024 мы пытаемся подчеркнуть то, что мы можем предложить, касательно инвестиций, что мы может предложить во многих других секторах: ...туризм, логистика и добыча полезных ископаемых рассматриваются в качестве приоритетных секторов, а также производство. Мы считаем, что эти сектора очень важны для Омана, и у России есть большой потенциал помочь в их развитии", - отметила она. Представительница оманской делегации также указала на то, что страна крайне заинтересована в инвестициях в продовольственный сектор для достижения безопасности в этой сфере. По словам аль-Гаити, в форуме участвуют 15 компаний страны. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, оман
Экономика, РОССИЯ, ОМАН
14:54 06.06.2024 (обновлено: 14:56 06.06.2024)
 
Оман выразил интерес к работе с Россией в сфере добычи ископаемых

Аль-Гаити: Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, туризма

CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / Castle flagФлаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда
Флаг Омана на замке Байт-Ар-Ридайда - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
CC BY-SA 2.0 / Hungarian Snow / Castle flag
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Почетный гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства, туризма, заявила РИА Новости Саджда аль-Гаити, представительница делегации страны, участвующей в форуме под лозунгом изучения возможностей рынка РФ.
"В рамках ПМЭФ-2024 мы пытаемся подчеркнуть то, что мы можем предложить, касательно инвестиций, что мы может предложить во многих других секторах: ...туризм, логистика и добыча полезных ископаемых рассматриваются в качестве приоритетных секторов, а также производство. Мы считаем, что эти сектора очень важны для Омана, и у России есть большой потенциал помочь в их развитии", - отметила она.
Представительница оманской делегации также указала на то, что страна крайне заинтересована в инвестициях в продовольственный сектор для достижения безопасности в этой сфере. По словам аль-Гаити, в форуме участвуют 15 компаний страны.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаРОССИЯОМАН
 
 
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