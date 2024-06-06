https://1prime.ru/20240606/oman-848915095.html

Оман выразил интерес к работе с Россией в сфере добычи ископаемых

Оман выразил интерес к работе с Россией в сфере добычи ископаемых - 06.06.2024, ПРАЙМ

Оман выразил интерес к работе с Россией в сфере добычи ископаемых

Почетный гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства, туризма,... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:54+0300

2024-06-06T14:54+0300

2024-06-06T14:56+0300

экономика

россия

оман

https://cdnn.1prime.ru/img/84240/66/842406619_0:270:5184:3186_1920x0_80_0_0_a0de5ade97b79144c88c1eeef87df4d6.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Почетный гость Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) Оман заинтересован в работе с РФ в сферах добычи ископаемых, производства, туризма, заявила РИА Новости Саджда аль-Гаити, представительница делегации страны, участвующей в форуме под лозунгом изучения возможностей рынка РФ. "В рамках ПМЭФ-2024 мы пытаемся подчеркнуть то, что мы можем предложить, касательно инвестиций, что мы может предложить во многих других секторах: ...туризм, логистика и добыча полезных ископаемых рассматриваются в качестве приоритетных секторов, а также производство. Мы считаем, что эти сектора очень важны для Омана, и у России есть большой потенциал помочь в их развитии", - отметила она. Представительница оманской делегации также указала на то, что страна крайне заинтересована в инвестициях в продовольственный сектор для достижения безопасности в этой сфере. По словам аль-Гаити, в форуме участвуют 15 компаний страны. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

оман

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, оман