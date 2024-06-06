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Хуситы объявили о первой совместной операции с Ираком против судов Израиля - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Хуситы объявили о первой совместной операции с Ираком против судов Израиля
Хуситы объявили о первой совместной операции с Ираком против судов Израиля - 06.06.2024, ПРАЙМ
Хуситы объявили о первой совместной операции с Ираком против судов Израиля
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало совместно с иракскими шиитскими группировками два военных судна в порту Хайфы в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:11+0300
2024-06-06T16:12+0300
хуситы
израиль
газа
палестино-израильский конфликт
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ДОХА, 6 июн — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало совместно с иракскими шиитскими группировками два военных судна в порту Хайфы в Израиле.Тем самым хуситы объявили о первой совместной с Ираком операции против израильских кораблей."Вооруженные силы Йемена провели две первые совместные военные операции с движением "Исламского сопротивления Ирака", атаковав два судна с военной техникой в порту Хайфы, а также судно, которое нарушило решение о запрете захода в порт Хайфа в оккупированной Палестине", — указывается в официальном заявлении хуситов для телеканала "Аль-Масира". Шиитское движение добавило, что атаки являются ответом на "резню израильского врага" в Рафахе. И пообещали, что совместные операции продолжатся, пока "агрессия" в секторе Газа не прекратится.
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хуситы, израиль, газа, палестино-израильский конфликт
ХУСИТЫ, ИЗРАИЛЬ, ГАЗА, палестино-израильский конфликт
16:11 06.06.2024 (обновлено: 16:12 06.06.2024)
 
Хуситы объявили о первой совместной операции с Ираком против судов Израиля

Хуситы объявили о совместной с группировками Ирака операции против судов Израиля

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГрузовое судно в бухте Эйлата
Грузовое судно в бухте Эйлата - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ДОХА, 6 июн — ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) атаковало совместно с иракскими шиитскими группировками два военных судна в порту Хайфы в Израиле.
Тем самым хуситы объявили о первой совместной с Ираком операции против израильских кораблей.
"Вооруженные силы Йемена провели две первые совместные военные операции с движением "Исламского сопротивления Ирака", атаковав два судна с военной техникой в порту Хайфы, а также судно, которое нарушило решение о запрете захода в порт Хайфа в оккупированной Палестине", — указывается в официальном заявлении хуситов для телеканала "Аль-Масира".
Шиитское движение добавило, что атаки являются ответом на "резню израильского врага" в Рафахе. И пообещали, что совместные операции продолжатся, пока "агрессия" в секторе Газа не прекратится.
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ХУСИТЫИЗРАИЛЬГАЗАпалестино-израильский конфликт
 
 
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