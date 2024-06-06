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Путин подписал перечень поручений по ОПК - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Путин подписал перечень поручений по ОПК
Путин подписал перечень поручений по ОПК - 06.06.2024, ПРАЙМ
Путин подписал перечень поручений по ОПК
Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:56+0300
2024-06-06T12:56+0300
вооружения
впк
денис мантуров
владимир путин
поручения
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. "Перечень поручений уже президентом подписан", - ответил Мантуров на вопрос о проекте. Президент России Владимир Путин ранее поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности, а также попросил поработать над окончательной редакцией проекта поручений по вопросам туризма. ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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впк, денис мантуров, владимир путин, поручения
Вооружения, ВПК, Денис Мантуров, Владимир Путин, поручения
12:56 06.06.2024
 
Путин подписал перечень поручений по ОПК

Мантуров: Путин уже подписал перечень поручений по ОПК

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Перечень поручений по первоочередным задачам ОПК РФ, объемам производства и рентабельности уже готов и утвержден президентом, сообщил журналистам на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
"Перечень поручений уже президентом подписан", - ответил Мантуров на вопрос о проекте.
Президент России Владимир Путин ранее поручил к 5 июня завершить работу по проекту поручений о первоочередных задачах ОПК, объемах производства и рентабельности, а также попросил поработать над окончательной редакцией проекта поручений по вопросам туризма.
ПМЭФ проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости - информационный партнер форума.
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Чемезов рассказал о проблемах российского ОПК
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ВооруженияВПКДенис МантуровВладимир Путинпоручения
 
 
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