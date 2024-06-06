https://1prime.ru/20240606/oreshkin-848894499.html

Орешкин назвал позицию РФ в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости

Орешкин назвал позицию РФ в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости - 06.06.2024, ПРАЙМ

Орешкин назвал позицию РФ в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости

Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:30+0300

2024-06-06T10:30+0300

2024-06-06T10:30+0300

экономика

максим орешкин

всемирный банк

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/82825/31/828253188_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1312fa087f38c2c04a559578e062cb45.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ. "Позиция в этом рейтинге (Всемирного банка по паритету покупательной способности – ред.), с одной стороны, - повод гордиться страной, что страна большая, что у нас люди в нашей стране добиваются больших результатов на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, других отраслях, но, конечно же, - не повод почивать на лаврах", - сказал Орешкин в ответ на слова председателя комитета Госдумы Андрея Макарова, упомянувшего, что по расчетам РИА Новости на основе данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году, а в последующие годы сохранила за собой эти позиции. "Хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране, поэтому: задачи с неравенством, бедностью, здравоохранением, образованием - очень большое количество задач, которые нужно реализовать. Поэтому здесь точно правительству расслабляться не придется, губернаторскому корпусу расслабляться не придется - все вместе будем стараться идти дальше и задачи реализовывать", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/dollar-848877154.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

максим орешкин, всемирный банк, пмэф-2024