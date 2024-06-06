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Орешкин назвал позицию РФ в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Орешкин назвал позицию РФ в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости
Орешкин назвал позицию РФ в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости - 06.06.2024, ПРАЙМ
Орешкин назвал позицию РФ в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости
Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:30+0300
2024-06-06T10:30+0300
экономика
максим орешкин
всемирный банк
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ. "Позиция в этом рейтинге (Всемирного банка по паритету покупательной способности – ред.), с одной стороны, - повод гордиться страной, что страна большая, что у нас люди в нашей стране добиваются больших результатов на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, других отраслях, но, конечно же, - не повод почивать на лаврах", - сказал Орешкин в ответ на слова председателя комитета Госдумы Андрея Макарова, упомянувшего, что по расчетам РИА Новости на основе данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году, а в последующие годы сохранила за собой эти позиции. "Хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране, поэтому: задачи с неравенством, бедностью, здравоохранением, образованием - очень большое количество задач, которые нужно реализовать. Поэтому здесь точно правительству расслабляться не придется, губернаторскому корпусу расслабляться не придется - все вместе будем стараться идти дальше и задачи реализовывать", - подчеркнул он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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максим орешкин, всемирный банк, пмэф-2024
Экономика, Максим Орешкин, Всемирный банк, ПМЭФ-2024
10:30 06.06.2024
 
Орешкин назвал позицию РФ в рейтинге Всемирного банка поводом для гордости

Орешкин: позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанк" Празднование Дня Государственного флага
Празднование Дня Государственного флага - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Позиция России в рейтинге Всемирного банка - повод гордиться страной, но не повод почивать на лаврах, сказал замглавы администрации президента России Максим Орешкин на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках ПМЭФ.
"Позиция в этом рейтинге (Всемирного банка по паритету покупательной способности – ред.), с одной стороны, - повод гордиться страной, что страна большая, что у нас люди в нашей стране добиваются больших результатов на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте, других отраслях, но, конечно же, - не повод почивать на лаврах", - сказал Орешкин в ответ на слова председателя комитета Госдумы Андрея Макарова, упомянувшего, что по расчетам РИА Новости на основе данных Всемирного банка, российская экономика по паритету покупательной способности стала четвертой экономикой мира еще в 2021 году, а в последующие годы сохранила за собой эти позиции.
"Хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране, поэтому: задачи с неравенством, бедностью, здравоохранением, образованием - очень большое количество задач, которые нужно реализовать. Поэтому здесь точно правительству расслабляться не придется, губернаторскому корпусу расслабляться не придется - все вместе будем стараться идти дальше и задачи реализовывать", - подчеркнул он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ЭкономикаМаксим ОрешкинВсемирный банкПМЭФ-2024
 
 
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