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Медведев: Россия не называет регионы, куда может отправить свое оружие - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Медведев: Россия не называет регионы, куда может отправить свое оружие
Медведев: Россия не называет регионы, куда может отправить свое оружие - 06.06.2024, ПРАЙМ
Медведев: Россия не называет регионы, куда может отправить свое оружие
Регионы, куда Россия может направить свое оружие, могут считать Соединенные Штаты своим врагом, однако их названия намеренно не упоминаются, заявил зампред... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:50+0300
2024-06-06T10:50+0300
вооружения
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Регионы, куда Россия может направить свое оружие, могут считать Соединенные Штаты своим врагом, однако их названия намеренно не упоминаются, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев."Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они – друзья", — написал политик в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что слова президента России Владимира Путина о возможности поставки оружия в другие страны, конфликтующие с Западом, являются существенным изменением во внешней политике России.Медведев отметил, что это важное изменение позволит России помогать своим союзникам в борьбе против Америки и стран НАТО, которые в свою очередь направляют свое оружие Украине.
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россия, оружие
Вооружения, РОССИЯ, ОРУЖИЕ
10:50 06.06.2024
 
Медведев: Россия не называет регионы, куда может отправить свое оружие

Медведев: регионы, куда может быть отправлено оружие, намеренно не названы

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев
Заместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Регионы, куда Россия может направить свое оружие, могут считать Соединенные Штаты своим врагом, однако их названия намеренно не упоминаются, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
"Пусть теперь США и их союзники почувствуют на себе прямое применение российских вооружений со стороны третьих лиц. Эти лица или регионы намеренно не названы, но ими могут быть все, кто считает Пиндостан со товарищи своими врагами. Вне зависимости от их политических убеждений и международного признания. Их враг США, значит, нам они – друзья", — написал политик в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что слова президента России Владимира Путина о возможности поставки оружия в другие страны, конфликтующие с Западом, являются существенным изменением во внешней политике России.
Медведев отметил, что это важное изменение позволит России помогать своим союзникам в борьбе против Америки и стран НАТО, которые в свою очередь направляют свое оружие Украине.
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