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Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ
Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ
Ограничив передвижения российских дипломатов, Варшава осложнила им работу, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:21+0300
2024-06-06T17:21+0300
2024-06-06T17:29+0300
политика
польша
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сми
ответ
мария захарова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Ограничив передвижения российских дипломатов, Варшава осложнила им работу, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва оценивает данный шаг как "очередной элемент антироссийской политики".Кроме этого, Захарова предполагает, что запрет выгоден коллективному Западу, чтобы поддержать нужных Белому дому людей и убрать тех, кто мешает.Также она понимает, почему из информационного поля исключили некоторые СМИ."Аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится", — заключила Захарова.Полностью интервью Захаровой РИА Новости читайте в 17.30 мск на сайте www.ria.ru.
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польша, запрет, сми, ответ, мария захарова
Политика, ПОЛЬША, запрет, СМИ, ответ, Мария Захарова
Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ
Захарова: ответ Москвы на запрет передвижения дипломатам РФ Польше не понравится
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Ограничив передвижения российских дипломатов, Варшава осложнила им работу, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва оценивает данный шаг как "очередной элемент антироссийской политики".
Кроме этого, Захарова предполагает, что запрет выгоден коллективному Западу, чтобы поддержать нужных Белому дому людей и убрать тех, кто мешает.
Также она понимает, почему из информационного поля исключили некоторые СМИ.
"Аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится", — заключила Захарова.
Полностью интервью Захаровой РИА Новости читайте в 17.30 мск на сайте www.ria.ru
.
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС