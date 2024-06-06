Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240606/otvet-848927302.html
Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ
Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ
Ограничив передвижения российских дипломатов, Варшава осложнила им работу, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:21+0300
2024-06-06T17:29+0300
политика
польша
запрет
сми
ответ
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906995_0:0:3057:1720_1920x0_80_0_0_a56c5b3127c2b52db90f7832c110a9c4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Ограничив передвижения российских дипломатов, Варшава осложнила им работу, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.По ее словам, Москва оценивает данный шаг как "очередной элемент антироссийской политики".Кроме этого, Захарова предполагает, что запрет выгоден коллективному Западу, чтобы поддержать нужных Белому дому людей и убрать тех, кто мешает.Также она понимает, почему из информационного поля исключили некоторые СМИ."Аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится", — заключила Захарова.Полностью интервью Захаровой РИА Новости читайте в 17.30 мск на сайте www.ria.ru.
https://1prime.ru/20240606/zakharova-848925206.html
польша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848906995_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8590dc0e14ba526464e16b9e60b87479.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
польша, запрет, сми, ответ, мария захарова
Политика, ПОЛЬША, запрет, СМИ, ответ, Мария Захарова
17:21 06.06.2024 (обновлено: 17:29 06.06.2024)
 
Захарова: Польша не одобрит ответ Москвы на запрет движения дипломатов РФ

Захарова: ответ Москвы на запрет передвижения дипломатам РФ Польше не понравится

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости
ПМЭФ-2024. Стенд РИА Новости - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Ограничив передвижения российских дипломатов, Варшава осложнила им работу, сообщила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
По ее словам, Москва оценивает данный шаг как "очередной элемент антироссийской политики".
Кроме этого, Захарова предполагает, что запрет выгоден коллективному Западу, чтобы поддержать нужных Белому дому людей и убрать тех, кто мешает.
Также она понимает, почему из информационного поля исключили некоторые СМИ.
"Аналогичные меры, неважно, зеркальные, симметричные, ответные, они будут приняты в отношении польских дипломатов, а им это ой, как не понравится", — заключила Захарова.
Полностью интервью Захаровой РИА Новости читайте в 17.30 мск на сайте www.ria.ru.
Выставка Россия. Создаем цифровой факультет МГИМО вместе!
Захарова прокомментировала заявления об интересе Турции к БРИКС
17:01
 
ПолитикаПОЛЬШАзапретСМИответМария Захарова
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала