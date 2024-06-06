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Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают
Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают - 06.06.2024, ПРАЙМ
Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают
Заявление президента России Владимира Путина про ответ на поставки вооружения Киеву со стороны Запада прорабатывают, сообщил пресс-секретарь российского главы... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:36+0300
2024-06-06T17:36+0300
политика
поставки вооружений
россия
владимир путин
запад
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина про ответ на поставки вооружения Киеву со стороны Запада прорабатывают, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", — отметил он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина.Он добавил, что Запад уже уловил сигнал об ответе России на поставки оружия.Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что Москва не обязана заранее называть те регионы, в которые российское оружие может быть поставлено в ответ на передачу Киеву западных вооружений.Миру придется считаться с позицией Москвы в данном вопросе, заключил Песков.5 июня Путин заявил, что ответ ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным.
https://1prime.ru/20240606/putin-848928307.html
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поставки вооружений, россия, владимир путин, запад
Политика, поставки вооружений, РОССИЯ, Владимир Путин, ЗАПАД
17:36 06.06.2024
 
Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают

Песков: ответ Москвы на поставки западного оружия Украине сейчас разрабатывают

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина про ответ на поставки вооружения Киеву со стороны Запада прорабатывают, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков.
"Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", — отметил он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина.
Он добавил, что Запад уже уловил сигнал об ответе России на поставки оружия.
Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что Москва не обязана заранее называть те регионы, в которые российское оружие может быть поставлено в ответ на передачу Киеву западных вооружений.
Миру придется считаться с позицией Москвы в данном вопросе, заключил Песков.
5 июня Путин заявил, что ответ ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным.
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Политикапоставки вооруженийРОССИЯВладимир ПутинЗАПАД
 
 
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