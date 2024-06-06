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Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают

Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают - 06.06.2024, ПРАЙМ

Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают

Заявление президента России Владимира Путина про ответ на поставки вооружения Киеву со стороны Запада прорабатывают, сообщил пресс-секретарь российского главы... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:36+0300

2024-06-06T17:36+0300

2024-06-06T17:36+0300

политика

поставки вооружений

россия

владимир путин

запад

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Заявление президента России Владимира Путина про ответ на поставки вооружения Киеву со стороны Запада прорабатывают, сообщил пресс-секретарь российского главы государства Дмитрий Песков."Это заявление четкое, недвусмысленное, легко считываемое всеми. И оно было считано. И судя по тому, как оно широко разошлось уже в мировых СМИ, в главных информационных сетях, очевидно, что сейчас его пристально изучают", — отметил он журналисту Павлу Зарубину, кадры выложены в Telegram-канале Зарубина.Он добавил, что Запад уже уловил сигнал об ответе России на поставки оружия.Кроме этого, пресс-секретарь отметил, что Москва не обязана заранее называть те регионы, в которые российское оружие может быть поставлено в ответ на передачу Киеву западных вооружений.Миру придется считаться с позицией Москвы в данном вопросе, заключил Песков.5 июня Путин заявил, что ответ ответ России на поставки дальнобойного оружия на Украину может быть асимметричным.

https://1prime.ru/20240606/putin-848928307.html

запад

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поставки вооружений, россия, владимир путин, запад