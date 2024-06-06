https://1prime.ru/20240606/passazhiropotok-848928997.html

"Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год

"Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год

Группа "Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год, вместо 50 миллионов может перевезти около 53 миллионов человек, сообщил глава группы Сергей... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:39+0300

2024-06-06T17:39+0300

2024-06-06T17:56+0300

пассажиропоток

прогноз

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год, вместо 50 миллионов может перевезти около 53 миллионов человек, сообщил глава группы Сергей Александровский."Мы для себя ставили цель порядка 50 миллионов пассажиров на 2024 год… Мы сделали дополнительную оценку, видим, что перевезем больше. В первом квартале мы стабильно каждый месяц перевозили больше на 21,7% в среднем. С учетом этого тренда мы планируем в 2024 году - стремимся к этой цели - перевезти 53 миллиона пассажиров", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/aeroflot-848917971.html

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пассажиропоток, прогноз, пмэф-2024