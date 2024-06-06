https://1prime.ru/20240606/passazhiropotok-848928997.html
"Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год
"Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год
Группа "Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год, вместо 50 миллионов может перевезти около 53 миллионов человек, сообщил глава группы Сергей... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:39+0300
2024-06-06T17:39+0300
2024-06-06T17:56+0300
пассажиропоток
прогноз
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год, вместо 50 миллионов может перевезти около 53 миллионов человек, сообщил глава группы Сергей Александровский."Мы для себя ставили цель порядка 50 миллионов пассажиров на 2024 год… Мы сделали дополнительную оценку, видим, что перевезем больше. В первом квартале мы стабильно каждый месяц перевозили больше на 21,7% в среднем. С учетом этого тренда мы планируем в 2024 году - стремимся к этой цели - перевезти 53 миллиона пассажиров", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ-2024.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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пассажиропоток, прогноз, пмэф-2024
пассажиропоток, прогноз, ПМЭФ-2024
"Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год
"Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год, с 50 до 53 млн человек
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. Группа "Аэрофлот" повысила прогноз пассажиропотока на 2024 год, вместо 50 миллионов может перевезти около 53 миллионов человек, сообщил глава группы Сергей Александровский.
"Мы для себя ставили цель порядка 50 миллионов пассажиров на 2024 год… Мы сделали дополнительную оценку, видим, что перевезем больше. В первом квартале мы стабильно каждый месяц перевозили больше на 21,7% в среднем. С учетом этого тренда мы планируем в 2024 году - стремимся к этой цели - перевезти 53 миллиона пассажиров", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ-2024.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
"Аэрофлот" получит широкий спектр IT-решений от Astra Linux