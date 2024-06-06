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Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность

Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность - 06.06.2024, ПРАЙМ

Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность

ПМЭФ сохраняет свой международный статус вопреки западным ограничительным мерам, сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T20:29+0300

2024-06-06T20:29+0300

2024-06-06T20:29+0300

экономика

пмэф-2024

дмитрий песков

санкции против рф

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С,-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. ПМЭФ сохраняет свой международный статус вопреки западным ограничительным мерам, сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков."Международное представительство на форуме продолжается. Визуально оно не так заметно, все опасаются вторичных санкций. США не гнушаются ничем, нужно быть начеку. Однако ПМЭФ сохраняет международную направленность", — отметил "Известиям" Песков.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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пмэф-2024, дмитрий песков, санкции против рф