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Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность
Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность - 06.06.2024, ПРАЙМ
Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность
ПМЭФ сохраняет свой международный статус вопреки западным ограничительным мерам, сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков. | 06.06.2024, ПРАЙМ
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С,-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. ПМЭФ сохраняет свой международный статус вопреки западным ограничительным мерам, сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков."Международное представительство на форуме продолжается. Визуально оно не так заметно, все опасаются вторичных санкций. США не гнушаются ничем, нужно быть начеку. Однако ПМЭФ сохраняет международную направленность", — отметил "Известиям" Песков.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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пмэф-2024, дмитрий песков, санкции против рф
Экономика, ПМЭФ-2024, Дмитрий Песков, санкции против РФ
Песков заявил, что ПМЭФ сохранил международную направленность
Песков: ПМЭФ сохраняет международную направленность, несмотря на санкции
С,-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн — ПРАЙМ. ПМЭФ сохраняет свой международный статус вопреки западным ограничительным мерам, сообщил пресс-секретарь России Дмитрий Песков.
"Международное представительство на форуме продолжается. Визуально оно не так заметно, все опасаются вторичных санкций. США не гнушаются ничем, нужно быть начеку. Однако ПМЭФ сохраняет международную направленность", — отметил "Известиям" Песков.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Песков заявил, что ответ России на поставки западного оружия Киеву изучают