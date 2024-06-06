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Человек погиб в результате инцидента с понтоном на пруду в Царском Селе - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Человек погиб в результате инцидента с понтоном на пруду в Царском Селе
Человек погиб в результате инцидента с понтоном на пруду в Царском Селе - 06.06.2024, ПРАЙМ
Человек погиб в результате инцидента с понтоном на пруду в Царском Селе
На Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе опрокинулся понтон с 24 пассажирами, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:17+0300
2024-06-06T10:41+0300
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. На Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе опрокинулся понтон с 24 пассажирами, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает главное следственное управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу."На Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека", — говорится в сообщении ведомства.В СК отметили, что четверо пострадавших были доставлены в больницу для получения квалифицированной медицинской помощи, однако один человек скончался.По факту гибели человека начато уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшими к смерти человека.
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Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
09:17 06.06.2024 (обновлено: 10:41 06.06.2024)
 
Человек погиб в результате инцидента с понтоном на пруду в Царском Селе

СК: понтон с 24 людьми перевернулся в Царском Селе, один человек погиб, 3 пострадали

© РИА Новости . Александр Гальперин | Перейти в медиабанкСанкт-Петербург
Санкт-Петербург - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Александр Гальперин
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С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. На Большом пруду Екатерининского парка в Царском Селе опрокинулся понтон с 24 пассажирами, в результате чего один человек погиб, еще трое пострадали, сообщает главное следственное управлении Следственного комитета России по Санкт-Петербургу.
"На Большом пруду в Екатерининском парке при выполнении разворота перевернулся понтон. В этот момент на нем находилось 24 человека", — говорится в сообщении ведомства.
В СК отметили, что четверо пострадавших были доставлены в больницу для получения квалифицированной медицинской помощи, однако один человек скончался.
По факту гибели человека начато уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации, связанной с оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности и приведшими к смерти человека.
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