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В "Сбере" считают потери россиян от мошенников самыми крупными в мире
В "Сбере" считают потери россиян от мошенников самыми крупными в мире - 06.06.2024, ПРАЙМ
В "Сбере" считают потери россиян от мошенников самыми крупными в мире
Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:05+0300
2024-06-06T13:05+0300
2024-06-06T13:05+0300
мошенничество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества", - сказал он. По словам топ-менеджера, за девять лет редкие телефонные звонки мошенников превратились в огромную отрасль, которая имеет миллиардные обороты, а жертвы исчисляются миллионами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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финансовые потери
Мошенничество, финансовые потери
В "Сбере" считают потери россиян от мошенников самыми крупными в мире
"Сбер": потери россиян от телефонных мошенников самые масштабные в мире
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ.
"Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества", - сказал он.
По словам топ-менеджера, за девять лет редкие телефонные звонки мошенников превратились в огромную отрасль, которая имеет миллиардные обороты, а жертвы исчисляются миллионами.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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