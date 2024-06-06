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В "Сбере" считают потери россиян от мошенников самыми крупными в мире

В "Сбере" считают потери россиян от мошенников самыми крупными в мире - 06.06.2024, ПРАЙМ

В "Сбере" считают потери россиян от мошенников самыми крупными в мире

Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:05+0300

2024-06-06T13:05+0300

2024-06-06T13:05+0300

мошенничество

финансовые потери

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россияне несут самые масштабные потери в мире от телефонного мошенничества, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов на ПМЭФ. "Эта проблема существует в нашей стране, как, наверное, лидере этого направления… Это мировое лидерство с точки зрения потерь, с точки зрения масштабов бедствия от телефонного мошенничества", - сказал он. По словам топ-менеджера, за девять лет редкие телефонные звонки мошенников превратились в огромную отрасль, которая имеет миллиардные обороты, а жертвы исчисляются миллионами. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240605/pasport--848812889.html

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финансовые потери