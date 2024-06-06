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На территории ВДНХ горит кровля здания - 06.06.2024, ПРАЙМ
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На территории ВДНХ горит кровля здания
На территории ВДНХ горит кровля здания - 06.06.2024, ПРАЙМ
На территории ВДНХ горит кровля здания
На территории ВДНХ начался пожар, горит кровля здания, люди смогли эвакуироваться, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:14+0300
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происшествия
москва
вднх
пожар
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. На территории ВДНХ начался пожар, горит кровля здания, люди смогли эвакуироваться, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290", - сказал собеседник.Он подчеркнул, что горит кровля здания. По его словам, люди эвакуировались до прибытия пожарных. Согласно картам, здание находится на территории ВДНХ. По адресу проспект Мира, дом 119, строение 290 расположено "Детское посольство".Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 110 квадратных метров.
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москва, вднх, пожар
Происшествия, МОСКВА, ВДНХ, пожар
16:14 06.06.2024 (обновлено: 16:30 06.06.2024)
 
На территории ВДНХ горит кровля здания

МЧС: кровля здания горит на территории ВДНХ в Москве

© Фото : Скриншот видеоПожар на крыше здания "Детского посольства" на ВДНХ. Скриншот видео
Пожар на крыше здания Детского посольства на ВДНХ. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : Скриншот видео
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. На территории ВДНХ начался пожар, горит кровля здания, люди смогли эвакуироваться, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290", - сказал собеседник.
Он подчеркнул, что горит кровля здания. По его словам, люди эвакуировались до прибытия пожарных.
Согласно картам, здание находится на территории ВДНХ. По адресу проспект Мира, дом 119, строение 290 расположено "Детское посольство".
Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 110 квадратных метров.
 
ПроисшествияМОСКВАВДНХпожар
 
 
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