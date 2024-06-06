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На территории ВДНХ горит кровля здания
На территории ВДНХ горит кровля здания - 06.06.2024, ПРАЙМ
На территории ВДНХ горит кровля здания
На территории ВДНХ начался пожар, горит кровля здания, люди смогли эвакуироваться, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:14+0300
2024-06-06T16:14+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. На территории ВДНХ начался пожар, горит кровля здания, люди смогли эвакуироваться, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290", - сказал собеседник.Он подчеркнул, что горит кровля здания. По его словам, люди эвакуировались до прибытия пожарных. Согласно картам, здание находится на территории ВДНХ. По адресу проспект Мира, дом 119, строение 290 расположено "Детское посольство".Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 110 квадратных метров.
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москва, вднх, пожар
Происшествия, МОСКВА, ВДНХ, пожар
На территории ВДНХ горит кровля здания
МЧС: кровля здания горит на территории ВДНХ в Москве
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. На территории ВДНХ начался пожар, горит кровля здания, люди смогли эвакуироваться, рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Поступило сообщение о пожаре по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 290", - сказал собеседник.
Он подчеркнул, что горит кровля здания. По его словам, люди эвакуировались до прибытия пожарных.
Согласно картам, здание находится на территории ВДНХ. По адресу проспект Мира, дом 119, строение 290 расположено "Детское посольство".
Позднее в МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 110 квадратных метров.