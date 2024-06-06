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"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу
"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу
Россия могла бы вооружить ближневосточные страны, чтобы помочь им освободиться от колонизаторов из США, считает иранский журналист Хасан Мафи. Об этом он... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T16:11+0300
2024-06-06T16:11+0300
2024-06-06T16:11+0300
вооружения
россия
ответ
владимир путин
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Россия могла бы вооружить ближневосточные страны, чтобы помочь им освободиться от колонизаторов из США, считает иранский журналист Хасан Мафи. Об этом он написал в соцсети X.Он считает, что Москве стоит предоставить оружие Йемену, Сирии, Ираку, Ливану и другим странам. "Не в ответ на предоставление Западом Украине оружия, которое может быть нацелено на Россию, а потому, что это правильный поступок. Россия должна помочь этим людям защититься от западных колонизаторов", — пояснил журналист.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва вправе ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия Киеву. По его словам, Россия может сделать это, передавая оружие в те регионы, где будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, отправивших ракеты ВСУ.Путин подчеркивал, что передача Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, так как эти действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность в мире.
https://1prime.ru/20240606/bayden-848917306.html
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россия, ответ, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, ответ, Владимир Путин
"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу
Журналист Мафи: Путин после предупреждения Западу мог бы вооружить Йемен и Сирию
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ.
Россия могла бы вооружить ближневосточные страны, чтобы помочь им освободиться от колонизаторов из США, считает иранский журналист Хасан Мафи. Об этом он написал в соцсети X
.
Он считает, что Москве стоит предоставить оружие Йемену, Сирии, Ираку, Ливану и другим странам.
"Не в ответ на предоставление Западом Украине оружия, которое может быть нацелено на Россию, а потому, что это правильный поступок. Россия должна помочь этим людям защититься от западных колонизаторов", — пояснил журналист.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва вправе ответить асимметрично на поставки дальнобойного оружия Киеву. По его словам, Россия может сделать это, передавая оружие в те регионы, где будут наноситься удары по чувствительным объектам стран, отправивших ракеты ВСУ.
Путин подчеркивал, что передача Киеву высокоточного оружия дальнего радиуса — это путь к очень серьезным проблемам, так как эти действия окончательно разрушат международные отношения и подорвут безопасность в мире.
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