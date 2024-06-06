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ЦБ сообщил о рекордной прибыли финансовых брокеров в России

ЦБ сообщил о рекордной прибыли финансовых брокеров в России - 06.06.2024, ПРАЙМ

ЦБ сообщил о рекордной прибыли финансовых брокеров в России

Выручка брокеров – некредитных финансовых организаций (НФО) - в прошлом квартале выросла на 21% в годовом выражении за счёт увеличения торговой активности... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T15:53+0300

2024-06-06T15:53+0300

2024-06-06T15:53+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Выручка брокеров – некредитных финансовых организаций (НФО) - в прошлом квартале выросла на 21% в годовом выражении за счёт увеличения торговой активности клиентов, до 25 миллиардов рублей, а показатели прибыли и рентабельности брокеров продолжили обновлять рекорды, следует из "Обзора ключевых показателей брокеров", подготовленного ЦБ РФ. "Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы... по итогам первого квартала увеличилась до 25 миллиардов рублей (+21% г/г), из которых основную часть составляли комиссионные доходы от операций на фондовом рынке. Показатели прибыли и рентабельности брокеров – НФО продолжают обновлять рекорды благодаря росту объемов операций клиентов и высоким торговым и инвестиционным доходам от собственных операций в условиях высоких процентных ставок", - говорится в обзоре. "Чистая прибыль в отрасли по итогам квартала увеличилась до 29 миллиардов рублей (рост в 2,2 раза г/г). При этом доля прибыльных компаний составила 72%, а доля высокорентабельных (с рентабельностью капитала выше 30%) – 31%. Скользящее значение ROE (рентабельности собственного капитала компании,) в целом по отрасли составило 21,5%, а медианное значение – 15,7%. Оба показатели достигли максимальных значений с начала наблюдений (с 2018 года)", - также говорится в обзоре. Рост процентных ставок и высокая активность клиентов в маржинальной торговле привели к увеличению процентных доходов брокеров. Кроме того, выросли доходы от собственных торговых операций, дивиденды и доходы от участия. В результате торговые и инвестиционные доходы брокеров – НФО за квартал выросли в 2,6 раза, до 55 миллиардов рублей, оценивает ЦБ РФ. Доля комиссионных доходов от операций на фондовом рынке в структуре выручки увеличилась до 52% с 47% годом ранее, а на валютном – снизилась до 3% с 4%. Доля доходов от клиентских операций на срочном рынке расширилась до 11% с 6%. Одновременно с этим доля доходов от информационных и консультационных услуг сократилась до 8% с 19%, оценил ЦБ. Издержки брокеров – НФО также возросли, в основном из-за роста зарплат сотрудников в условиях дефицита квалифицированных кадров на рынке. В частности, расходы на персонал выросли до 16 миллиардов рублей (+39% г/г) при сокращении числа штатных сотрудников до 13,5 тысяч человек (-1% г/г). Балансовые активы в отрасли в первом квартале составили 1,5 триллиона рублей (-2% к/к и +41% г/г), а капитал вырос до 348 миллиардов рублей (+7% к/к и +25% г/г), отмечает ЦБ РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, брокеры