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В ВТБ ждут прибыли в размере полтриллиона рублей в этом году
В ВТБ ждут прибыли в размере полтриллиона рублей в этом году - 06.06.2024, ПРАЙМ
В ВТБ ждут прибыли в размере полтриллиона рублей в этом году
ВТБ может достичь чистой прибыли по МСФО в 0,5 триллиона рублей в 2024 году, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред банка Дмитрий Пьянов. | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:39+0300
2024-06-06T17:39+0300
2024-06-06T17:39+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ может достичь чистой прибыли по МСФО в 0,5 триллиона рублей в 2024 году, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред банка Дмитрий Пьянов. "В долгосрочном периоде будет выше (прибыль ВТБ при повышении ключевой ставки - ред.), для 2024 года мы … 0,5 триллиона достигнем", - сказал Пьянов. "Коль уж заявили - подтянем", - добавил глава банка Андрей Костин. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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втб, банки, прибыль
Экономика, ВТБ, Банки, прибыль
В ВТБ ждут прибыли в размере полтриллиона рублей в этом году
Пьянов: ВТБ достигнет прибыли в 0,5 триллиона рублей за 2024 году
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. ВТБ может достичь чистой прибыли по МСФО в 0,5 триллиона рублей в 2024 году, заявил журналистам в кулуарах ПМЭФ первый зампред банка Дмитрий Пьянов.
"В долгосрочном периоде будет выше (прибыль ВТБ при повышении ключевой ставки - ред.), для 2024 года мы … 0,5 триллиона достигнем", - сказал Пьянов.
"Коль уж заявили - подтянем", - добавил глава банка Андрей Костин.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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