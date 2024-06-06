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Минфин отметил ренессанс интереса к рабочим профессиям

Минфин отметил ренессанс интереса к рабочим профессиям - 06.06.2024, ПРАЙМ

Минфин отметил ренессанс интереса к рабочим профессиям

Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, в России наблюдается ренессанс интереса молодежи к высококвалифицированным рабочим профессиям. | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:49+0300

2024-06-06T14:49+0300

2024-06-06T14:57+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев сказал, в России наблюдается ренессанс интереса молодежи к высококвалифицированным рабочим профессиям. "Сейчас, мне кажется, идет ренессанс интереса к высококвалифицированным рабочим профессиям. Мы видим, что действительно люди понимают, что уметь что-то хорошо делать руками - это также полезно, как сделать то же самое на экране", - сказал он журналистам в кулуарах ПМЭФ. По его словам, молодежь в настоящее время в том числе интересуется и идет в сферу, связанную с обработкой алмазов. "Мы видим, действительно, интерес - это не дежурные слова", - сказал он. Компания "Алроса" развила это направление и сейчас в Смоленске совместно с местным учебным заведением есть школа на базе производственного объединения "Кристалл", которое является опорным предприятием по огранке алмазов в России, напомнил он. "Видим приток очень хорошей молодежи", - сказал он, отметив, что интерес к отрасли молодые люди проявляют не только в Смоленске, но и в Москве. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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