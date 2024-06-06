https://1prime.ru/20240606/prostranstvo--848857440.html
Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне
Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне - 06.06.2024, ПРАЙМ
Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне
Зачастую одним смартфоном могут пользоваться несколько человек. Чтобы обеспечить безопасность важной информации, в том числе от случайного удаления, владельцы... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T02:02+0300
2024-06-06T02:02+0300
2024-06-06T02:02+0300
василий шутов
защита смартфона
смартфоны
личные данные
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Зачастую одним смартфоном могут пользоваться несколько человек. Чтобы обеспечить безопасность важной информации, в том числе от случайного удаления, владельцы современных смартфонов на ОС Android могут использовать функцию второго пространства, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По сути, второе пространство – это еще один рабочий стол. Можно разделить деловые и личные папки, перенести конфиденциальные данные, организовать "игровую площадку" для детей. Некоторые модели имеют встроенный функционал, создающий второе пространство. Для других можно скачать соответствующую программу из магазина мобильных приложений. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВторое пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль - "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла". Если вы хотите обезопасить отдельные папки с файлами, без создания второго пространства, то вам помогут специальные утилиты, которые легко найти в магазине мобильных приложений. "Такие программы, кстати, не только ставят пароли, но и могут ограничить доступ к проводнику", - разъяснил Шутов.
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7 495 645-6601
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Ульяна Крайняя
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василий шутов, защита смартфона, смартфоны, личные данные, эксклюзив
Василий Шутов, защита смартфона, смартфоны, личные данные, Эксклюзив
Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне
Эксперт Шутов: у владельцев смартфонов на ОС Android есть допзащита личной инфы
Ульяна Крайняя
Обозреватель АЭИ "Прайм"
МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Зачастую одним смартфоном могут пользоваться несколько человек. Чтобы обеспечить безопасность важной информации, в том числе от случайного удаления, владельцы современных смартфонов на ОС Android могут использовать функцию второго пространства, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
По сути, второе пространство – это еще один рабочий стол. Можно разделить деловые и личные папки, перенести конфиденциальные данные, организовать "игровую площадку" для детей. Некоторые модели имеют встроенный функционал, создающий второе пространство. Для других можно скачать соответствующую программу из магазина мобильных приложений.
Второе пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль - "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла".
Если вы хотите обезопасить отдельные папки с файлами, без создания второго пространства, то вам помогут специальные утилиты, которые легко найти в магазине мобильных приложений. "Такие программы, кстати, не только ставят пароли, но и могут ограничить доступ к проводнику", - разъяснил Шутов.
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