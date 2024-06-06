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Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне
Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне - 06.06.2024, ПРАЙМ
Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне
Зачастую одним смартфоном могут пользоваться несколько человек. Чтобы обеспечить безопасность важной информации, в том числе от случайного удаления, владельцы... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T02:02+0300
2024-06-06T02:02+0300
василий шутов
защита смартфона
смартфоны
личные данные
эксклюзив
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Зачастую одним смартфоном могут пользоваться несколько человек. Чтобы обеспечить безопасность важной информации, в том числе от случайного удаления, владельцы современных смартфонов на ОС Android могут использовать функцию второго пространства, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По сути, второе пространство – это еще один рабочий стол. Можно разделить деловые и личные папки, перенести конфиденциальные данные, организовать "игровую площадку" для детей. Некоторые модели имеют встроенный функционал, создающий второе пространство. Для других можно скачать соответствующую программу из магазина мобильных приложений. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВторое пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль - "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла". Если вы хотите обезопасить отдельные папки с файлами, без создания второго пространства, то вам помогут специальные утилиты, которые легко найти в магазине мобильных приложений. "Такие программы, кстати, не только ставят пароли, но и могут ограничить доступ к проводнику", - разъяснил Шутов.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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василий шутов, защита смартфона, смартфоны, личные данные, эксклюзив
Василий Шутов, защита смартфона, смартфоны, личные данные, Эксклюзив
02:02 06.06.2024
 
Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне

Эксперт Шутов: у владельцев смартфонов на ОС Android есть допзащита личной инфы

© РИА Новости . Валерий Мельников | Перейти в медиабанкСтарт продаж iPhone 8 и iPhone 8 Plus
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Обозреватель АЭИ "Прайм"
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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Зачастую одним смартфоном могут пользоваться несколько человек. Чтобы обеспечить безопасность важной информации, в том числе от случайного удаления, владельцы современных смартфонов на ОС Android могут использовать функцию второго пространства, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.
По сути, второе пространство – это еще один рабочий стол. Можно разделить деловые и личные папки, перенести конфиденциальные данные, организовать "игровую площадку" для детей. Некоторые модели имеют встроенный функционал, создающий второе пространство. Для других можно скачать соответствующую программу из магазина мобильных приложений.
Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале
Второе пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль - "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла".
Если вы хотите обезопасить отдельные папки с файлами, без создания второго пространства, то вам помогут специальные утилиты, которые легко найти в магазине мобильных приложений. "Такие программы, кстати, не только ставят пароли, но и могут ограничить доступ к проводнику", - разъяснил Шутов.
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Василий Шутовзащита смартфонасмартфоныличные данныеЭксклюзив
 
 
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