https://1prime.ru/20240606/prostranstvo--848857440.html

Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне

Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне - 06.06.2024, ПРАЙМ

Назван новый способ защиты чувствительных данных на смартфоне

Зачастую одним смартфоном могут пользоваться несколько человек. Чтобы обеспечить безопасность важной информации, в том числе от случайного удаления, владельцы... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T02:02+0300

2024-06-06T02:02+0300

2024-06-06T02:02+0300

василий шутов

защита смартфона

смартфоны

личные данные

эксклюзив

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МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ. Зачастую одним смартфоном могут пользоваться несколько человек. Чтобы обеспечить безопасность важной информации, в том числе от случайного удаления, владельцы современных смартфонов на ОС Android могут использовать функцию второго пространства, рассказал агентству “Прайм” преподаватель кафедры КБ-1 "Защита информации" РТУ МИРЭА Василий Шутов.По сути, второе пространство – это еще один рабочий стол. Можно разделить деловые и личные папки, перенести конфиденциальные данные, организовать "игровую площадку" для детей. Некоторые модели имеют встроенный функционал, создающий второе пространство. Для других можно скачать соответствующую программу из магазина мобильных приложений. Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеВторое пространство активизируется через меню "Настроек". Необходимо выбрать раздел "Особые возможности", далее "Второе пространство" и следовать инструкциям. Эксперт советует обязательно установить пароль - "иначе эти манипуляции не будут иметь смысла". Если вы хотите обезопасить отдельные папки с файлами, без создания второго пространства, то вам помогут специальные утилиты, которые легко найти в магазине мобильных приложений. "Такие программы, кстати, не только ставят пароли, но и могут ограничить доступ к проводнику", - разъяснил Шутов.

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Ульяна Крайняя https://cdnn.1prime.ru/img/77666/85/776668539_408:0:1500:1092_100x100_80_0_0_e9d63f36d0f57b7385adb2a5465f790b.jpg

василий шутов, защита смартфона, смартфоны, личные данные, эксклюзив