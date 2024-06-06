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Россия почти в 20 раз нарастила поставки пшеницы в Китай
Россия почти в 20 раз нарастила поставки пшеницы в Китай - 06.06.2024, ПРАЙМ
Россия почти в 20 раз нарастила поставки пшеницы в Китай
Россия в январе-апреле текущего года увеличила в 19,4 раза поставки пшеницы в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 96,6 тысячи тонн, сообщает | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:29+0300
2024-06-06T09:29+0300
2024-06-06T09:29+0300
россия
пшеница
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле текущего года увеличила в 19,4 раза поставки пшеницы в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 96,6 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно данным таможенной статистики ГТУ Китая, за январь-апрель текущего года импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тысячи тонн стоимостью 25,2 миллиона долларов США, что в 19,4 раза выше аналогичного периода 2023 года (5 тысяч тонн)", - говорится в сообщении. Уточняется, что всего за этот период Китай увеличил внешние закупки пшеницы на 3,5%, до 6,2 миллиона тонн.
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россия, пшеница
Россия почти в 20 раз нарастила поставки пшеницы в Китай
"Агроэкспорт": поставки пшеницы из России в Китай в январе-апреле увеличились в 19,4 раза
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия в январе-апреле текущего года увеличила в 19,4 раза поставки пшеницы в Китай по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до 96,6 тысячи тонн, сообщает центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ.
"Согласно данным таможенной статистики ГТУ Китая, за январь-апрель текущего года импорт российской пшеницы на китайский рынок достиг 96,6 тысячи тонн стоимостью 25,2 миллиона долларов США, что в 19,4 раза выше аналогичного периода 2023 года (5 тысяч тонн)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что всего за этот период Китай увеличил внешние закупки пшеницы на 3,5%, до 6,2 миллиона тонн.