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"Русским повезло". Немцев восхитил ответ Путина Западу - 06.06.2024, ПРАЙМ
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"Русским повезло". Немцев восхитил ответ Путина Западу
"Русским повезло". Немцев восхитил ответ Путина Западу - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Русским повезло". Немцев восхитил ответ Путина Западу
Президент России Владимир Путин заявлял, что поставки Украине западного оружия недопустимы, а политический курс Германии не является верным. Читатели немецкого... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T12:22+0300
2024-06-06T12:22+0300
вооружения
владимир путин
германия
запад
украина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставки Украине западного оружия недопустимы, а политический курс Германии не является верным. Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили его слова."Все правильно он говорит. Русским повезло с таким президентом", — сказала Christina Z.Остальные читатели также подчеркнули, что слова российского лидера имеют смысл, назвав его "последним разумным человеком" в группе международных лидеров. Немцы также отметили, что поставщики вооружений в зону конфликта становятся его участниками."Для меня это звучит логичнее и умнее, чем все, что говорят и пишут в Германии. И то, что у этого конфликта есть предыстория, ясно любому, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой и историей", — заключил Martin H.
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владимир путин, германия, запад, украина
Вооружения, Владимир Путин, ГЕРМАНИЯ, ЗАПАД, УКРАИНА
12:22 06.06.2024
 
"Русским повезло". Немцев восхитил ответ Путина Западу

Читатели Die Welt восхитились словами Путина о недопустимости поставок оружия для ВСУ

© POOL | Перейти в медиабанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявлял, что поставки Украине западного оружия недопустимы, а политический курс Германии не является верным. Читатели немецкого издания Die Welt высоко оценили его слова.
"Все правильно он говорит. Русским повезло с таким президентом", — сказала Christina Z.
Остальные читатели также подчеркнули, что слова российского лидера имеют смысл, назвав его "последним разумным человеком" в группе международных лидеров. Немцы также отметили, что поставщики вооружений в зону конфликта становятся его участниками.
"Для меня это звучит логичнее и умнее, чем все, что говорят и пишут в Германии. И то, что у этого конфликта есть предыстория, ясно любому, кто хоть сколько-нибудь интересуется политикой и историей", — заключил Martin H.
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