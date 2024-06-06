https://1prime.ru/20240606/putin-848907508.html

"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине

"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Ему достаточно". Американский сенатор честно высказался о Путине

Президент России Владимир Путин преследует одну единственную цель — защитить свое государство и избавиться от американского оружия на Украине. Такое мнение... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:05+0300

2024-06-06T13:05+0300

2024-06-06T13:15+0300

политика

россия

сша

владимир путин

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин преследует одну единственную цель — защитить свое государство и избавиться от американского оружия на Украине. Такое мнение выразил сенатор от штата Алабама Томми Табервилл, его цитирует издание Mediate."Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, да у него и так достаточно собственной земли. Он просто хочет убедиться, что на Украине нет оружия Соединенных Штатов, направленного на Москву", — приводит газета слова Табервилла.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСенатор также выразил свое негодование по поводу отсутствия дипломатических навыков у президента США Джо Байдена, так как тот не осознает необходимость организовать саммит с участием Москвы для поиска решения конфликта на Украине.Министр иностранных дел Сергей Лавров отмечал, что поставки вооружения Киеву являются законной целью для России, и США и НАТО прямо вовлечены в конфликт не только поставками оружия, но и обучением военнослужащих в разных странах.

https://1prime.ru/20240606/putin-848903997.html

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россия, сша, владимир путин