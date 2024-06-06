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"Мы на стороне России". Турки поддержали "жесткую угрозу" Путина Западу
"Мы на стороне России". Турки поддержали "жесткую угрозу" Путина Западу - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Мы на стороне России". Турки поддержали "жесткую угрозу" Путина Западу
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет право направить свое оружие дальнего радиуса действия в регионы, откуда будут нанесены удары по... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:26+0300
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2024-06-06T14:27+0300
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АНКАРА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет право направить свое оружие дальнего радиуса действия в регионы, откуда будут нанесены удары по объектам стран, снабжающих Украину. В Турции согласны с таким решением, пишет издание Haber7."Мы на стороне России, поддерживаем", — отметил один из читателей портала.Многие комментаторы также отметили Путиан в качестве лидера, заслуживающего мирового уважения.Ранее Дмитрий Медведев подчеркнул, что слова главы государства о возможности поставки оружия в другие страны, конфликтующие с Западом, являются существенным изменением во внешней политике России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Владимир Путин
"Мы на стороне России". Турки поддержали "жесткую угрозу" Путина Западу
Haber7: в Турции одобрили "угрозу" Путина поражать чувствительные объекты