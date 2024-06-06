https://1prime.ru/20240606/putin-848912800.html

"Мы на стороне России". Турки поддержали "жесткую угрозу" Путина Западу

"Мы на стороне России". Турки поддержали "жесткую угрозу" Путина Западу - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Мы на стороне России". Турки поддержали "жесткую угрозу" Путина Западу

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет право направить свое оружие дальнего радиуса действия в регионы, откуда будут нанесены удары по... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T14:26+0300

2024-06-06T14:26+0300

2024-06-06T14:27+0300

политика

россия

турция

владимир путин

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АНКАРА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин заявил, что Россия имеет право направить свое оружие дальнего радиуса действия в регионы, откуда будут нанесены удары по объектам стран, снабжающих Украину. В Турции согласны с таким решением, пишет издание Haber7."Мы на стороне России, поддерживаем", — отметил один из читателей портала.Многие комментаторы также отметили Путиан в качестве лидера, заслуживающего мирового уважения.Ранее Дмитрий Медведев подчеркнул, что слова главы государства о возможности поставки оружия в другие страны, конфликтующие с Западом, являются существенным изменением во внешней политике России.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240605/postavki-848878037.html

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россия, турция, владимир путин