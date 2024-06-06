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В США признали, что Путин начал СВО не ради территориальных завоеваний
В США признали, что Путин начал СВО не ради территориальных завоеваний - 06.06.2024, ПРАЙМ
В США признали, что Путин начал СВО не ради территориальных завоеваний
Президент России Владимира Путина начал специальную военную операцию не ради территориальных завоеваний, а для того, чтобы на Украине не было направленного в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:35+0300
2024-06-06T17:35+0300
2024-06-06T17:35+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимира Путина начал специальную военную операцию не ради территориальных завоеваний, а для того, чтобы на Украине не было направленного в сторону РФ оружия американского производства. Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама). "Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, у него достаточно своей земли. Он всего лишь хочет убедиться в том, что на Украине нет американского оружия, направленного на Москву", — процитировало слова сенатора издание Daily Beast. Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. По словам Путина политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны Москвы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
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владимир путин, запад, сво
Политика, Владимир Путин, ЗАПАД, СВО
В США признали, что Путин начал СВО не ради территориальных завоеваний
Сенатор Табервилл: цель Путина — избавиться от направленного на РФ оружия США
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Президент России Владимира Путина начал специальную военную операцию не ради территориальных завоеваний, а для того, чтобы на Украине не было направленного в сторону РФ оружия американского производства. Об этом заявил американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама).
"Ему не нужна Украина. Ему не нужна Европа. Черт возьми, у него достаточно своей земли. Он всего лишь хочет убедиться в том, что на Украине нет американского оружия, направленного на Москву", — процитировало слова сенатора издание Daily Beast.
Ранее Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, так как в этом нет никакого смысла. По словам Путина политики на Западе регулярно запугивают свое население мнимой угрозой со стороны Москвы, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, но "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
"Правильный поступок". В Иране оценили предупреждение Путина Западу