Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет - 06.06.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240606/rakety-848894799.html
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет - 06.06.2024, ПРАЙМ
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:32+0300
2024-06-06T10:32+0300
россия
ростех
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848671593_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_44ee85471741e5e0fb93cf1e7765d723.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 килограмм, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов. "Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 миллиарда рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые", - говорится в сообщении. Ожидается, что в этом году предприятие ОДК-Кузнецов приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик данных силовых установок. "Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — цитируется в сообщении Бадеха. 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848671593_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_c55faa9db20447e08fcf1048e3426e7d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, ростех, ракеты
РОССИЯ, Ростех, ракеты
10:32 06.06.2024
 
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет

"Ростех": ОДК создаст отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет

© РИА Новости . Роскосмос | Перейти в медиабанкЗапуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-26" с космодрома Байконур. Архивное фото
Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-26 с космодрома Байконур. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Роскосмос
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 килограмм, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.
"Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 миллиарда рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в этом году предприятие ОДК-Кузнецов приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик данных силовых установок.
"Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — цитируется в сообщении Бадеха.
27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
РОССИЯРостехракеты
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала