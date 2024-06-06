https://1prime.ru/20240606/rakety-848894799.html
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет - 06.06.2024, ПРАЙМ
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:32+0300
2024-06-06T10:32+0300
2024-06-06T10:32+0300
россия
ростех
ракеты
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848671593_0:108:3257:1940_1920x0_80_0_0_44ee85471741e5e0fb93cf1e7765d723.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 килограмм, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов. "Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 миллиарда рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые", - говорится в сообщении. Ожидается, что в этом году предприятие ОДК-Кузнецов приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик данных силовых установок. "Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — цитируется в сообщении Бадеха. 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1e/848671593_264:0:2993:2047_1920x0_80_0_0_c55faa9db20447e08fcf1048e3426e7d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростех, ракеты
ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет
"Ростех": ОДК создаст отечественные двигатели для сверхлегких космических ракет
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 килограмм, сообщили в пресс-службе госкорпорации.
Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов.
"Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 миллиарда рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые", - говорится в сообщении.
Ожидается, что в этом году предприятие ОДК-Кузнецов приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик данных силовых установок.
"Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — цитируется в сообщении Бадеха.
27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.