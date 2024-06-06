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ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет

ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет - 06.06.2024, ПРАЙМ

ОДК создаст первые российские двигатели для сверхлегких космических ракет

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:32+0300

2024-06-06T10:32+0300

2024-06-06T10:32+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в "Ростех") создаст первые отечественные двигатели для космических ракет сверхлегкого класса, предназначенных для вывода на орбиту коммерческих спутников массой до 250 килограмм, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Соответствующее соглашение на полях Петербургского экономического форума подписали гендиректор ОДК Вадим Бадеха и управляющий партнер венчурного фонда "Восход" Руслан Саркисов. "Стороны договорились о разработке четырех модификаций жидкостных ракетных двигателей для сверхлегких ракет-носителей. Они будут использоваться для первой и второй ступеней космических ракет. Реализацией проекта, инвестиции в который составят 2,7 миллиарда рублей, будут заниматься конструкторы самарского предприятия ОДК-Кузнецов. Двигатели такого класса создаются в ОДК впервые", - говорится в сообщении. Ожидается, что в этом году предприятие ОДК-Кузнецов приступит к проведению опытно-конструкторских работ с учетом необходимых технических характеристик данных силовых установок. "Впервые в истории современной России будет создана сверхлегкая ракета, а конструкторское бюро самарского предприятия ОДК-Кузнецов выступит разработчиком четырех модификаций двигателя для нее. ОДК располагает большой конструкторской и технической базой, использует самые современные технологии, что позволит создать совершенный продукт, который откроет новые возможности для вывода российских спутников на околоземную орбиту", — цитируется в сообщении Бадеха. 27-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростех, ракеты