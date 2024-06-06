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Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение США Киеву бить вглубь России
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение США Киеву бить вглубь России - 06.06.2024, ПРАЙМ
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение США Киеву бить вглубь России
Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине атаковать российскую территорию западными ракетами "очень полезным". | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T22:26+0300
2024-06-06T22:26+0300
2024-06-06T22:26+0300
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ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине атаковать российскую территорию западными ракетами "очень полезным". "Мы должны убедиться, что у (президента РФ Владимира) Путина не будет возможности растоптать Украину, потому что, как сказал президент (США Джо Байден - ред.), есть хороший шанс, почти наверняка, что Путин на этом не остановится. Он будет продолжать совершать другие акты агрессии", — отметил он в интервью CNN. Ранее американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе. Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.
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Политика, США, вооружение, УКРАИНА, РОССИЯ
Шеф Пентагона счел "очень полезным" разрешение США Киеву бить вглубь России
Остин назвал "разрешение" Вашингтона Украине атаковать Россию "очень полезным"
ВАШИНГТОН, 6 июн — ПРАЙМ. Шеф Пентагона Ллойд Остин назвал "разрешение" американских властей Украине атаковать российскую территорию западными ракетами "очень полезным".
"Мы должны убедиться, что у (президента РФ Владимира) Путина не будет возможности растоптать Украину, потому что, как сказал президент (США Джо Байден - ред.), есть хороший шанс, почти наверняка, что Путин на этом не остановится. Он будет продолжать совершать другие акты агрессии", — отметил он в интервью CNN.
Ранее американская администрация позволила украинцам использовать оружие США на российских территориях, прилегающих к Харьковской области. Однако запрет на трансграничные удары с помощью оперативно-тактических ракет ATACMS и иных средств дальнего огневого поражения оставлен в силе.
Президент России Владимир Путин заявлял, что в Североатлантическом альянсе должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву атаковать Россию западным оружием.
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