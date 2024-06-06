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Решетников: налоговые изменения могут положительно повлиять на инвестиции - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Решетников: налоговые изменения могут положительно повлиять на инвестиции
Решетников: налоговые изменения могут положительно повлиять на инвестиции - 06.06.2024, ПРАЙМ
Решетников: налоговые изменения могут положительно повлиять на инвестиции
Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T09:49+0300
2024-06-06T10:07+0300
максим решетников
налоги
пмэф-2024
инвестиции
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ)."Если говорить о влиянии налоговых изменений на инвестиции, то в общем и целом оно может оказаться позитивным. Если мы правильно донастроим те механизмы, которые сейчас заложены - это федеральный инвестиционный налоговый вычет, это два типа региональных инвестиционных налоговых вычетов, которые в Налоговом кодексе существуют, и если мы дадим регионам дополнительные ресурсы на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв темпов экономического роста, существенно добавить в его качестве за счет того, что инвестиции пойдут в те отрасли, которые нам необходимы. В том числе и с привязкой к таксономии проектов технологического суверенитета мы можем сделать это более таргетным", - сказал Решетников."Другой момент, что нельзя тему налогов и инвестиций отрывать от темы инвестиций в целом", - добавил он.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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максим решетников, пмэф-2024, инвестиции
Максим Решетников, Налоги, ПМЭФ-2024, инвестиции
09:49 06.06.2024 (обновлено: 10:07 06.06.2024)
 
Решетников: налоговые изменения могут положительно повлиять на инвестиции

Решетников: влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
ПМЭФ-2023. Доверие между бизнесом и государством: инвестиции в новых реалиях
© Фотохост-агентство РИА Новости
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Влияние налоговых изменений на инвестиции может быть положительным и улучшить качество экономического роста в России, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников на сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Если говорить о влиянии налоговых изменений на инвестиции, то в общем и целом оно может оказаться позитивным. Если мы правильно донастроим те механизмы, которые сейчас заложены - это федеральный инвестиционный налоговый вычет, это два типа региональных инвестиционных налоговых вычетов, которые в Налоговом кодексе существуют, и если мы дадим регионам дополнительные ресурсы на это, то в общем и целом мы можем, не потеряв темпов экономического роста, существенно добавить в его качестве за счет того, что инвестиции пойдут в те отрасли, которые нам необходимы. В том числе и с привязкой к таксономии проектов технологического суверенитета мы можем сделать это более таргетным", - сказал Решетников.
"Другой момент, что нельзя тему налогов и инвестиций отрывать от темы инвестиций в целом", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПМЭФ-2024 - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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НалогиМаксим РешетниковПМЭФ-2024инвестиции
 
 
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