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Решетников рассказал об улучшении прогноза на 2024 год - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Решетников рассказал об улучшении прогноза на 2024 год
Решетников рассказал об улучшении прогноза на 2024 год - 06.06.2024, ПРАЙМ
Решетников рассказал об улучшении прогноза на 2024 год
Данные по росту инвестиций в основной капитал в России за первый квартал 2024 года позволяют улучшить прогноз по итогам года с текущих 2,3%, считает министр... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T10:18+0300
2024-06-06T10:25+0300
максим решетников
экономика
инвестиции
россия
пмэф-2024
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С.-ПЕТЕРБУРГА, 6 июн - ПРАЙМ. Данные по росту инвестиций в основной капитал в России за первый квартал 2024 года позволяют улучшить прогноз по итогам года с текущих 2,3%, считает министр экономического развития Максим Решетников.Накануне Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале текущего года выросли на 14,5%."У нас по году 2% (рост на 2,3% - ред.). Данные первого квартала позволяют, наверное, пересмотреть эту цифру. Будем смотреть летом прогноз", - сказал Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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максим решетников, инвестиции, россия, пмэф-2024
Максим Решетников, Экономика, инвестиции, РОССИЯ, ПМЭФ-2024
10:18 06.06.2024 (обновлено: 10:25 06.06.2024)
 
Решетников рассказал об улучшении прогноза на 2024 год

Решетников: данные I квартала по инвестициям в РФ позволяют улучшить прогноз на 2024 год

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджанскую Республику
Рабочая поездка премьер-министра РФ М. Мишустина в Азербайджанскую Республику - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГА, 6 июн - ПРАЙМ. Данные по росту инвестиций в основной капитал в России за первый квартал 2024 года позволяют улучшить прогноз по итогам года с текущих 2,3%, считает министр экономического развития Максим Решетников.
Накануне Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале текущего года выросли на 14,5%.
"У нас по году 2% (рост на 2,3% - ред.). Данные первого квартала позволяют, наверное, пересмотреть эту цифру. Будем смотреть летом прогноз", - сказал Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
ЭкономикаМаксим РешетниковинвестицииРОССИЯПМЭФ-2024
 
 
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