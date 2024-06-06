https://1prime.ru/20240606/reshetnikov-848893158.html

Решетников рассказал об улучшении прогноза на 2024 год

Решетников рассказал об улучшении прогноза на 2024 год - 06.06.2024, ПРАЙМ

Решетников рассказал об улучшении прогноза на 2024 год

Данные по росту инвестиций в основной капитал в России за первый квартал 2024 года позволяют улучшить прогноз по итогам года с текущих 2,3%, считает министр... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T10:18+0300

2024-06-06T10:18+0300

2024-06-06T10:25+0300

максим решетников

экономика

инвестиции

россия

пмэф-2024

https://cdnn.1prime.ru/img/83905/07/839050765_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_ea502cdf1ace022ee7125ab1c0fd5ee7.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГА, 6 июн - ПРАЙМ. Данные по росту инвестиций в основной капитал в России за первый квартал 2024 года позволяют улучшить прогноз по итогам года с текущих 2,3%, считает министр экономического развития Максим Решетников.Накануне Росстат сообщил, что инвестиции в основной капитал в РФ в первом квартале текущего года выросли на 14,5%."У нас по году 2% (рост на 2,3% - ред.). Данные первого квартала позволяют, наверное, пересмотреть эту цифру. Будем смотреть летом прогноз", - сказал Решетников на макроэкономической сессии ПМЭФ.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

максим решетников, инвестиции, россия, пмэф-2024