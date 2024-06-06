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Минэкономразвития рассказало о запуске прямых рейсов с Саудовской Аравией
Минэкономразвития рассказало о запуске прямых рейсов с Саудовской Аравией - 06.06.2024, ПРАЙМ
Минэкономразвития рассказало о запуске прямых рейсов с Саудовской Аравией
Россия продвинулась в вопросе прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:43+0300
2024-06-06T17:43+0300
2024-06-06T17:43+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия продвинулась в вопросе прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков. "Мы хорошо продвинулись по Саудовской Аравии. И скоро договоримся о прямых взаимных рейсах. Очень близкие, по крайней мере, к этому договоренности. Мы рассчитываем в этом году", - сказал Вахруков, отвечая на соответствующий вопрос. Как сообщала в конце мая РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова, взаимный турпоток между Саудовской Аравией и Россией может вырасти на 60% при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия, саудовская аравия, рейсы
РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, рейсы
Минэкономразвития рассказало о запуске прямых рейсов с Саудовской Аравией
Минэкономразвития: РФ рассчитывает на запуск прямых рейсов с Саудовской Аравией в 2024 г
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Россия продвинулась в вопросе прямых авиарейсов с Саудовской Аравией и рассчитывает на их запуск уже в 2024 году, сообщил журналистам в кулуарах ПМЭФ замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.
"Мы хорошо продвинулись по Саудовской Аравии. И скоро договоримся о прямых взаимных рейсах. Очень близкие, по крайней мере, к этому договоренности. Мы рассчитываем в этом году", - сказал Вахруков, отвечая на соответствующий вопрос.
Как сообщала в конце мая РИА Новости директор центра по развитию международного туризма ЦСР Юлия Максутова, взаимный турпоток между Саудовской Аравией и Россией может вырасти на 60% при условии развития прямого авиасообщения и упрощения визового режима.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.