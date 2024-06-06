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РФПИ подготовил инициативы в рамках председательства России в БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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РФПИ подготовил инициативы в рамках председательства России в БРИКС
РФПИ подготовил инициативы в рамках председательства России в БРИКС - 06.06.2024, ПРАЙМ
РФПИ подготовил инициативы в рамках председательства России в БРИКС
Российский фонд прямых инвестиций подготовил две инициативы в рамках председательства России в БРИКС в этом году журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:14+0300
2024-06-06T08:15+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций подготовил две инициативы в рамках председательства России в БРИКС в этом году журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2024. РФПИ является председателем рабочей группы по финансовым услугам и инвестициям Делового совета БРИКС в ходе председательства России в этой группе в 2024 году. "В рамках рабочей группы РФПИ предлагает ряд очень эффективных подходов для совершенствования системы расчетов между странами БРИКС+, особенно с учетом появления новых членов группы. Мы выступаем с двумя очень важными инициативами в рамках БРИКС+. Первая - это создание совместной инвестиционной платформы, которая позволит странам БРИКС+ более активно инвестировать на рынках друга друга", - сказал Дмитриев. Он напомнил, что сейчас существует Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, который предоставляет долговое финансирование. "Мы надеемся, что такое финансирование будет предоставляться российским проектам в еще большем объеме. РФПИ реализовал первый в истории проект Нового банка развития в России, это строительство сети малых гидроэлектростанций в Карелии. Но мы считаем, что важно, чтобы страны БРИКС+ инвестировали и в акционерный капитал российских компаний. Инвестиционная платформа стран БРИКС+ поможет значимо нарастить совместные инвестиции в акционерный капитал компаний стран группы", - пояснил он. Вторая инициатива – это создание альянса по искусственному интеллекту стран БРИКС+. "РФПИ планирует провести мероприятие на эту тему в октябре 2024 года. РФПИ с партнерами активно способствуют выработке единых стандартов в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС+. Считаем, что именно страны БРИКС+ могут развивать технологии искусственного интеллекта на этичной эффективной основе, которая позволит сохранить роль человека во всех сферах", - заключил он. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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брикс, рфпи
Экономика, БРИКС, РФПИ
08:14 06.06.2024 (обновлено: 08:15 06.06.2024)
 
РФПИ подготовил инициативы в рамках председательства России в БРИКС

РФПИ подготовил две инициативы в рамках председательства России в БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций подготовил две инициативы в рамках председательства России в БРИКС в этом году журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2024.
РФПИ является председателем рабочей группы по финансовым услугам и инвестициям Делового совета БРИКС в ходе председательства России в этой группе в 2024 году.
"В рамках рабочей группы РФПИ предлагает ряд очень эффективных подходов для совершенствования системы расчетов между странами БРИКС+, особенно с учетом появления новых членов группы. Мы выступаем с двумя очень важными инициативами в рамках БРИКС+. Первая - это создание совместной инвестиционной платформы, которая позволит странам БРИКС+ более активно инвестировать на рынках друга друга", - сказал Дмитриев.
Он напомнил, что сейчас существует Новый банк развития, учрежденный странами БРИКС, который предоставляет долговое финансирование. "Мы надеемся, что такое финансирование будет предоставляться российским проектам в еще большем объеме. РФПИ реализовал первый в истории проект Нового банка развития в России, это строительство сети малых гидроэлектростанций в Карелии. Но мы считаем, что важно, чтобы страны БРИКС+ инвестировали и в акционерный капитал российских компаний. Инвестиционная платформа стран БРИКС+ поможет значимо нарастить совместные инвестиции в акционерный капитал компаний стран группы", - пояснил он.
Вторая инициатива – это создание альянса по искусственному интеллекту стран БРИКС+. "РФПИ планирует провести мероприятие на эту тему в октябре 2024 года. РФПИ с партнерами активно способствуют выработке единых стандартов в сфере искусственного интеллекта для стран БРИКС+. Считаем, что именно страны БРИКС+ могут развивать технологии искусственного интеллекта на этичной эффективной основе, которая позволит сохранить роль человека во всех сферах", - заключил он.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Логотип саммита БРИКС в ЮАР - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
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