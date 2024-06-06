https://1prime.ru/20240606/rfpi-848884716.html

В РФПИ отметили интерес иностранных инвесторов к России

В РФПИ отметили интерес иностранных инвесторов к России - 06.06.2024, ПРАЙМ

В РФПИ отметили интерес иностранных инвесторов к России

Российский фонд прямых инвестиций фиксирует возрастающий интерес иностранных инвесторов к российской экономике, проведет на ПМЭФ более 20 встреч с партнерами из | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T08:25+0300

2024-06-06T08:25+0300

2024-06-06T08:25+0300

экономика

пмэф-2024

инвестиции

экономика рф

рфпи

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций фиксирует возрастающий интерес иностранных инвесторов к российской экономике, проведет на ПМЭФ более 20 встреч с партнерами из разных стран, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев в кулуарах ПМЭФ-2024. "У нас будет более 20 встреч с партнерами из различных стран. РФПИ активно участвует в самом форуме и организует собственную сессию, которая посвящена инвестиционным партнерствам, совместным инвестициям, партнерскому подходу к инвестициям, то есть ключевым вещам, которые лежат в основе днк РФПИ. Во время форума наш фокус будет именно на партнерстве в различных его видах, в том числе, с Китаем, с Ближним Востоком, другими странами "глобального Юга", которые продолжают активно взаимодействовать с Россией", - отметил он. "Мы видим растущий интерес инвесторов к российской экономике, потому что она показала очень хорошие результаты. По темпам роста российская экономика не только значимо опережает большинство ведущих стран, но особенно хорошо смотрится на фоне стагнирующей Европы", - добавил он. По словам Дмитриева, многие инвесторы видят этот рост и во многом удивлены такой способностью российской экономики продолжать очень активный рост за счет, в том числе, внутреннего спроса. "По мере стабилизации геополитической ситуации инвестиции будут только наращиваться. В этом году мы уже видим более высокий интерес со стороны международных инвесторов, чем в прошлом", - заявил глава РФПИ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

https://1prime.ru/20240606/biznes-848884169.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

пмэф-2024, инвестиции, экономика рф, рфпи