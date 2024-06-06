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Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ

Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ

Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:08+0300

2024-06-06T13:08+0300

2024-06-06T13:11+0300

политика

скотт риттер

пмэф-2024

участие

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии. "Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT. Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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скотт риттер, пмэф-2024, участие