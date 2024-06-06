https://1prime.ru/20240606/ritter-848907899.html
Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ
Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ
Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:08+0300
2024-06-06T13:08+0300
2024-06-06T13:11+0300
политика
скотт риттер
пмэф-2024
участие
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848795010_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_42775422a2d46f5aaed8f9e4cdc585ec.jpg
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии. "Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT. Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
https://1prime.ru/20240603/svo-848757085.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848795010_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_adc256a3f1dc631786f4d00cd20275d4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
скотт риттер, пмэф-2024, участие
Политика, Скотт Риттер, ПМЭФ-2024, участие
Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ
Экс-разведчик Риттер сообщил что примет в ПМЭФ дистанционно
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии.
"Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT.
Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому