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Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ
Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ
Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ
Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:08+0300
2024-06-06T13:11+0300
политика
скотт риттер
пмэф-2024
участие
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии. "Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT. Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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скотт риттер, пмэф-2024, участие
Политика, Скотт Риттер, ПМЭФ-2024, участие
13:08 06.06.2024 (обновлено: 13:11 06.06.2024)
 
Экс-разведчик Риттер примет участие в ПМЭФ

Экс-разведчик Риттер сообщил что примет в ПМЭФ дистанционно

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСкотт Риттер
Скотт Риттер - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Экс-офицер разведки морской пехоты США и военный аналитик Скотт Риттер, которому правоохранители США не дали вылететь в РФ для участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), заявил телеканалу RT, что примет участие в мероприятии.
"Разочарование, которое я испытал, когда мое правительство (США) лишило меня возможности лично приехать в Санкт-Петербург, было велико. Однако благодаря чудесам современных технологий мой голос не будет заглушен теми, кто не согласен с посылами, которые он доносит", - подчеркнул Риттер, его слова приводятся в телеграм-канале RT.
Отмечается, что он примет участие в сессии RT на ПМЭФ, которая состоится 7 июня.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 03.06.2024
"Прямиком в ад". Риттер указал, откуда исходит главная угроза Зеленскому
3 июня, 11:12
 
ПолитикаСкотт РиттерПМЭФ-2024участие
 
 
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