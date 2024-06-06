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"Росатом" спрогнозировал рекордный объем транзитных грузоперевозок по СМП

"Росатом" спрогнозировал рекордный объем транзитных грузоперевозок по СМП - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Росатом" спрогнозировал рекордный объем транзитных грузоперевозок по СМП

Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году может вырасти до рекордных 3 миллионов тонн, заявил спецпредставитель госкорпорации | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:32+0300

2024-06-06T09:32+0300

2024-06-06T10:33+0300

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути (СМП) в 2024 году может вырасти до рекордных 3 миллионов тонн, заявил спецпредставитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов."В этом году... можно говорить о новом рекорде - до 3 миллионов тонн мы планируем перевезти в эту летне-осеннюю навигацию", - сказал Панов на сессии по развитию СМП в рамках Петербургского международного экономического форума.В 2023 году этот показатель превысил 2,1 миллиона тонн, напомнил Панов.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.Северный флот России и отечественный флот атомных ледоколов - залог того, что именно РФ является главным игроком на Северном морском пути, к которому растет интерес всех стран мира, сообщил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков на сессии ПМЭФ "Северный морской путь: расширяя арктические горизонты"."Растет интерес абсолютно всех стран мира к СМП, не всегда здоровый. В общении с прессой, в общении с представителями других стран, очень далеких от Севера, практически экваториальных стран, риторика такая, что, дескать, СМП - для всех, но безопасность, навигацию, ледоколы, пожалуйста, обеспечьте, Россия. Риторика западных стран - не трогайте, не ходите, заморозьте, чтобы никакой навигации не было", - сказал Чекунков.Он отметил, что при этом в Арктике наблюдается "большая милитаризация, напряженность"."Считаю, что здесь главным залогом служит наш Краснознамённый ордена Ушакова Северный флот и наш уникальный флот атомных ледоколов. Эти два компонента - это главный залог того, что СМП - это транспортный коридор мирового значения, но Россия в нем - главный ведущий игрок", - отметил министр.

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россия, росатом, смп