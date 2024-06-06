https://1prime.ru/20240606/rosatom-848920722.html

"Росатом" профинансирует строительство производства РЗМ в Соликамске

"Росатом" профинансирует строительство производства РЗМ в Соликамске - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Росатом" профинансирует строительство производства РЗМ в Соликамске

"Росатом" вложит 7,4 миллиарда рублей в проект строительства производства редкоземельных металлов в Соликамске в Пермском крае, соответствующее соглашение о... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T16:12+0300

2024-06-06T16:12+0300

2024-06-06T16:12+0300

экономика

россия

росатом

https://cdnn.1prime.ru/img/84241/79/842417967_0:18:3577:2030_1920x0_80_0_0_fb4c0f1c5939e59b262ab06d52af1b75.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Росатом" вложит 7,4 миллиарда рублей в проект строительства производства редкоземельных металлов в Соликамске в Пермском крае, соответствующее соглашение о намерениях подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2024, передает корреспондент РИА Новости. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и первый заместитель генерального директора АО "Атомредметзолото" (горнорудный дивизион "Росатома") Алексей Шеметов. Стороны проработают возможность выполнения инвестиционного проекта по строительству разделительного производства редкоземельных металлов на промышленной площадке ОАО "Соликамский магниевый завод". Эти металлы используются в коагулянтах для очистки воды, катализаторах выхлопа автомобилей, высокоэнергетических магнитах для насосов и другой гражданской продукции. "Предполагаемый объем инвестиций для реализации проекта – 7,4 миллиардов рублей. Планируется, что производство начнет работу в IV квартале 2026 года, а объем выпуска готовой продукции составит 2,5 тысячи тонн редкоземельных металлов ежегодно. Будет создано более 200 новых рабочих мест", - отмечает "Атомредметзолото". В настоящее время ведется проектирование разделительного комплекса. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, росатом