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"Рособоронэкспорт" рассказал, кто будет продвигать оружие России за рубеж
"Рособоронэкспорт" рассказал, кто будет продвигать оружие России за рубеж - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Рособоронэкспорт" рассказал, кто будет продвигать оружие России за рубеж
"Рособоронэкспорт" и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется готовить кадры главного дипломатического вуза России для работы... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T15:12+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется готовить кадры главного дипломатического вуза России для работы в системе военно-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе РОЭ. "На полях XXVII Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) и одним из ведущих российских и мировых высших учебных заведений ФГУП "Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО)", - говорится в релизе. Подписи под документом поставили гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов. Соглашение предусматривает развитие совместных образовательных проектов в области научных, информационно-аналитических, программно-технических, международных, научно-технологических и лингвистических направлений, а также реализацию и совершенствование программ практик, стажировок, повышения квалификации и переподготовки кадров. Как отметили в спецэкспортёре, РОЭ и МГИМО сотрудничают давно, в том числе по линии созданной "Ростехом" в 2008 году профильной кафедры, готовящей магистров по направлению "Менеджмент в области ВТС и высоких технологий". "Сегодня среди работников компании более 80 специалистов имеют дипломы МГИМО. А это люди, преимуществами которых являются уверенное владение иностранными языками, глубокие аналитические способности, умение самостоятельно работать с самой разной информацией, а также высокие ответственность и целеустремлённость", - цитируется в сообщении Михеев. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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россия, рособоронэкспорт
Вооружения, РОССИЯ, Рособоронэкспорт
"Рособоронэкспорт" рассказал, кто будет продвигать оружие России за рубеж
"Рособоронэкспорт": выпускники МГИМО будут продвигать российское оружие за рубеж
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Рособоронэкспорт" и МГИМО подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого планируется готовить кадры главного дипломатического вуза России для работы в системе военно-технического сотрудничества, сообщили в пресс-службе РОЭ.
"На полях XXVII Петербургского международного экономического форума подписано соглашение о сотрудничестве между АО "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) и одним из ведущих российских и мировых высших учебных заведений ФГУП "Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД Российской Федерации (МГИМО)", - говорится в релизе.
Подписи под документом поставили гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.
Соглашение предусматривает развитие совместных образовательных проектов в области научных, информационно-аналитических, программно-технических, международных, научно-технологических и лингвистических направлений, а также реализацию и совершенствование программ практик, стажировок, повышения квалификации и переподготовки кадров.
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Как отметили в спецэкспортёре, РОЭ и МГИМО сотрудничают давно, в том числе по линии созданной "Ростехом" в 2008 году профильной кафедры, готовящей магистров по направлению "Менеджмент в области ВТС и высоких технологий".
"Сегодня среди работников компании более 80 специалистов имеют дипломы МГИМО. А это люди, преимуществами которых являются уверенное владение иностранными языками, глубокие аналитические способности, умение самостоятельно работать с самой разной информацией, а также высокие ответственность и целеустремлённость", - цитируется в сообщении Михеев.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.