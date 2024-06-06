https://1prime.ru/20240606/rossiya-848930518.html

Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол

Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол - 06.06.2024, ПРАЙМ

Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол

Россия из-за нечестной политики Запада вынуждена отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил агентству РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол Ирана в Москве... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T17:58+0300

2024-06-06T17:58+0300

2024-06-06T17:59+0300

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Россия из-за нечестной политики Запада вынуждена отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил агентству РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Сегодня Россия платит цену за свою независимость. Она отстаивает свою территориальную целостность. На Западе бытует мнение, что Россия большая, и Россию следует разделить. Россия скорректировала свою внешнюю политику таким образом, чтобы противостоять такому несправедливому подходу Запада", - сказал он. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.

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пмэф-2024, россия, иран, запад