https://1prime.ru/20240606/rossiya-848930518.html
Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол
Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол - 06.06.2024, ПРАЙМ
Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол
Россия из-за нечестной политики Запада вынуждена отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил агентству РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол Ирана в Москве... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:58+0300
2024-06-06T17:58+0300
2024-06-06T17:59+0300
политика
пмэф-2024
россия
иран
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848926254_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_81d393c9dbebe4ede000737106c4c69c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Россия из-за нечестной политики Запада вынуждена отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил агентству РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Сегодня Россия платит цену за свою независимость. Она отстаивает свою территориальную целостность. На Западе бытует мнение, что Россия большая, и Россию следует разделить. Россия скорректировала свою внешнюю политику таким образом, чтобы противостоять такому несправедливому подходу Запада", - сказал он. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
https://1prime.ru/20240606/iran-848926632.html
иран
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/06/848926254_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_cd527ed1db689813a209eaa40a738866.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пмэф-2024, россия, иран, запад
Политика, ПМЭФ-2024, РОССИЯ, ИРАН, ЗАПАД
Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол
Джалали: России приходится отстаивать свою независимость из-за нечестной политики Запада
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Россия из-за нечестной политики Запада вынуждена отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил агентству РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Сегодня Россия платит цену за свою независимость. Она отстаивает свою территориальную целостность. На Западе бытует мнение, что Россия большая, и Россию следует разделить. Россия скорректировала свою внешнюю политику таким образом, чтобы противостоять такому несправедливому подходу Запада", - сказал он.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
Посол Ирана призвал сокрушить "санкционное оружие" Запада