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Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол
Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол - 06.06.2024, ПРАЙМ
Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол
Россия из-за нечестной политики Запада вынуждена отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил агентству РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол Ирана в Москве... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T17:58+0300
2024-06-06T17:59+0300
политика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Россия из-за нечестной политики Запада вынуждена отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил агентству РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол Ирана в Москве Казем Джалали. "Сегодня Россия платит цену за свою независимость. Она отстаивает свою территориальную целостность. На Западе бытует мнение, что Россия большая, и Россию следует разделить. Россия скорректировала свою внешнюю политику таким образом, чтобы противостоять такому несправедливому подходу Запада", - сказал он. ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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пмэф-2024, россия, иран, запад
Политика, ПМЭФ-2024, РОССИЯ, ИРАН, ЗАПАД
17:58 06.06.2024 (обновлено: 17:59 06.06.2024)
 
Россия платит цену за независимость, заявил иранский посол

Джалали: России приходится отстаивать свою независимость из-за нечестной политики Запада

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПМЭФ-2024. Студия радио Sputnik
ПМЭФ-2024. Студия радио Sputnik - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – ПРАЙМ. Россия из-за нечестной политики Запада вынуждена отстаивать свою независимость и суверенитет, заявил агентству РИА Новости на ПМЭФ-2024 посол Ирана в Москве Казем Джалали.
"Сегодня Россия платит цену за свою независимость. Она отстаивает свою территориальную целостность. На Западе бытует мнение, что Россия большая, и Россию следует разделить. Россия скорректировала свою внешнюю политику таким образом, чтобы противостоять такому несправедливому подходу Запада", - сказал он.
ПМЭФ – одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире. За 27 лет форум завоевал статус ведущей мировой площадки для обсуждения ключевых вопросов глобальной экономики и обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.
В 2024 году форум проходит с 5 по 8 июня.
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ПолитикаПМЭФ-2024РОССИЯИРАНЗАПАД
 
 
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