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Стало известно, за сколько "Ростелеком" выкупил долю NOKIA

Стало известно, за сколько "Ростелеком" выкупил долю NOKIA - 06.06.2024, ПРАЙМ

Стало известно, за сколько "Ростелеком" выкупил долю NOKIA

"Ростелеком" выкупил долю Nokia в их совместном предприятии за 1 евро, планирует встроить все активы в структуру, сообщил РИА Новости глава компании Михаил... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T09:37+0300

2024-06-06T09:37+0300

2024-06-06T09:50+0300

россия

ростелеком

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ."Ростелеком" выкупил долю Nokia в их совместном предприятии за 1 евро, планирует встроить все активы в структуру, сообщил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский в рамках ПМЭФ-2024."Мы заберем все то, что там есть, и это будет наше. Мы все это корпорируем внутри себя … Один евро", - рассказал Осеевский, отвечая на вопросы о закрытии и сумме сделки с Nokia.Ранее первый вице-президент - финансовый директор "Ростелекома" Сергей Анохин сообщил РИА Новости, что компетенции, полученные в ходе работы совместного предприятия "Ростелекома" и Nokia, которые касаются сложного оборудования, сейчас интегрированы в деятельность российской компании.В мае президент России Владимир Путин разрешил дочерней компании "Ростелекома" приобрести долю Nokia в их совместном предприятии "РТК - Сетевые технологии". Позже в пресс-службе компании сообщили, что сделка по покупке доли Nokia в СП позволит интегрировать "РТК-Сетевые технологии" в группу "Ростелекома" и будет завершена в ближайшее время."Ростелеком" планирует инвестиции в 2024 году на уровне 200 миллиардов рублей, они будут расти вместе бизнесом, заявил РИА Новости глава компании Михаил Осеевский в кулуарах ПМЭФ."Наша инвестиционная программа находится на уровне 200 миллиардов рублей", - отметил он, отвечая на вопрос о том, какой объем инвестиций компания закладывает на этот год."Особенно снижаться в общем-то не будет, а увеличиваться будет по мере роста бизнеса", - добавил Осеевский, комментируя планы по корректировке объема инвестиций.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, ростелеком