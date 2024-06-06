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Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией - 06.06.2024, ПРАЙМ
Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:45+0300
2024-06-06T11:45+0300
2024-06-06T12:03+0300
алексей оверчук
роуминг
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Важнейшая задача, конечно же, - это продолжение работы над отменой роуминга. Как вы знаете, нам удалось в значительной степени убрать те препятствия, которые были связаны со входящими звонками, но сейчас не только исходящие звонки у нас находятся в зоне внимания, но и передача данных, что, конечно же, в современных условиях даже более важно, чем традиционный телефонный трафик", - сказал Оверчук на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ."Мы тоже в самое ближайшее время гармонизируем наши платежи, сделаем их удобнее для пользователей", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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алексей оверчук, роуминг, россия, белоруссия
Алексей Оверчук, роуминг, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией
Оверчук об отмене роуминга РФ-Белоруссия: нужно разобраться с передачей данных
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук.
"Важнейшая задача, конечно же, - это продолжение работы над отменой роуминга. Как вы знаете, нам удалось в значительной степени убрать те препятствия, которые были связаны со входящими звонками, но сейчас не только исходящие звонки у нас находятся в зоне внимания, но и передача данных, что, конечно же, в современных условиях даже более важно, чем традиционный телефонный трафик", - сказал Оверчук на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ.
"Мы тоже в самое ближайшее время гармонизируем наши платежи, сделаем их удобнее для пользователей", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.