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Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией - 06.06.2024, ПРАЙМ

Оверчук высказался по отмене роуминга между Россией и Белоруссией

Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T11:45+0300

2024-06-06T11:45+0300

2024-06-06T12:03+0300

алексей оверчук

роуминг

россия

белоруссия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Вопросы, связанные с передачей данных и исходящими звонками, предстоит решить в рамках отмены роуминга РФ-Белоруссия после снятия в значительной степени препятствий по входящим звонкам, заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук."Важнейшая задача, конечно же, - это продолжение работы над отменой роуминга. Как вы знаете, нам удалось в значительной степени убрать те препятствия, которые были связаны со входящими звонками, но сейчас не только исходящие звонки у нас находятся в зоне внимания, но и передача данных, что, конечно же, в современных условиях даже более важно, чем традиционный телефонный трафик", - сказал Оверчук на сессии "Союзное государство: 25 лет интеграции - итоги и новые задачи" в рамках ПМЭФ."Мы тоже в самое ближайшее время гармонизируем наши платежи, сделаем их удобнее для пользователей", - добавил он.Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

белоруссия

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алексей оверчук, роуминг, россия, белоруссия