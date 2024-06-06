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Вице-президент Сальвадора принимает участие в ПМЭФ

Вице-президент Сальвадора принимает участие в ПМЭФ - 06.06.2024, ПРАЙМ

Вице-президент Сальвадора принимает участие в ПМЭФ

Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T08:33+0300

2024-06-06T08:33+0300

2024-06-06T08:33+0300

экономика

пмэф-2024

сальвадор

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме, подтвердили РИА Новости в посольстве страны в России. "В Петербургском международном экономическом форуме участвует вице-президент республики господин Феликс Ульоа", - сказали в посольстве. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что премьер-министр ЦАР Феликс Молуа, вице-премьер Вьетнама Чан Лыу Куанг, вице-президент Сальвадора Феликс Ульоа и президент Нового банка развития БРИКС Дилма Роуссефф приглашены на официальную церемонию открытия ПМЭФ. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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пмэф-2024, сальвадор