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Спасибо от России. На Украине раскрыли судьбу саммита в Швейцарии
Спасибо от России. На Украине раскрыли судьбу саммита в Швейцарии - 06.06.2024, ПРАЙМ
Спасибо от России. На Украине раскрыли судьбу саммита в Швейцарии
Украина не смога выполнить задачи, которые ставила перед саммитом в Швейцарии. Такое мнение высказал YouTube-каналу "Вышка" украинский политолог Константин... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T08:40+0300
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Украина не смога выполнить задачи, которые ставила перед саммитом в Швейцарии. Такое мнение высказал YouTube-каналу "Вышка" украинский политолог Константин Бондаренко. Об этом сообщает РИА Новости.Прежде всего, мероприятие в Швейцарии, по мнению Бондаренко, вряд ли можно будет назвать саммитом. Как он выразился, саммит "постепенно превращается в форум", поскольку статус саммита предусматривает дискуссию лиц, уполномоченных принимать "конкретные решения", а "не просто выступить в роли статистов или же тех людей, которые передадут мнение".Еще одна цель, которую, как считает украинский политолог, преследовал Киев, это - привлечение максимального количества стран Глобального Юга, чтобы создать фактор давления на Российскую Федерацию."Ни одна, ни вторая задачи саммита не выполнены", - кратко констатировал Бондаренко.При этом он выразил уверенность, что какой бы документ не приняли в Швейцарии, он будет представлять собой "пустую" декларацию, никого и ни к чему не обязывающую. А все потому, что на саммите соберутся "не те люди"."Будет принято какое-то итоговое заявление: "мы считаем, что необходимо провести обмен пленными". Россия скажет: "принимаем к сведению, спасибо", — заключил политолог.Конференция по Украине пройдет 15-16 июня под Люцерном в Швейцарии. На мероприятие приглашены представители порядка 160 стран. Российская Федерация приглашение не получила. Как заметило по этому поводу российское руководство, искать пути выхода из ситуации в конфликте на Украине без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".
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украина, саммит
Политика, УКРАИНА, саммит
Спасибо от России. На Украине раскрыли судьбу саммита в Швейцарии
Политолог из Украины Бондаренко: Киев не выполнил задачи саммита в Швейцарии
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ.
Украина не смога выполнить задачи, которые ставила перед саммитом в Швейцарии. Такое мнение высказал YouTube-каналу "Вышка" украинский политолог Константин Бондаренко. Об этом сообщает РИА Новости
.
Прежде всего, мероприятие в Швейцарии, по мнению Бондаренко, вряд ли можно будет назвать саммитом. Как он выразился, саммит "постепенно превращается в форум", поскольку статус саммита предусматривает дискуссию лиц, уполномоченных принимать "конкретные решения", а "не просто выступить в роли статистов или же тех людей, которые передадут мнение".
Еще одна цель, которую, как считает украинский политолог, преследовал Киев, это - привлечение максимального количества стран Глобального Юга, чтобы создать фактор давления на Российскую Федерацию.
"Ни одна, ни вторая задачи саммита не выполнены", - кратко констатировал Бондаренко.
СМИ: в Швейцарии сочли приглашение России на саммит по Украине бесполезным
При этом он выразил уверенность, что какой бы документ не приняли в Швейцарии, он будет представлять собой "пустую" декларацию, никого и ни к чему не обязывающую. А все потому, что на саммите соберутся "не те люди".
"Будет принято какое-то итоговое заявление: "мы считаем, что необходимо провести обмен пленными". Россия скажет: "принимаем к сведению, спасибо", — заключил политолог.
Конференция по Украине пройдет 15-16 июня под Люцерном в Швейцарии. На мероприятие приглашены представители порядка 160 стран. Российская Федерация приглашение не получила. Как заметило по этому поводу российское руководство, искать пути выхода из ситуации в конфликте на Украине без участия Москвы "абсолютно нелогично, бесперспективно и является фактически пустым времяпрепровождением".