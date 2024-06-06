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Столтенберг рассказал, что ждет от саммита НАТО в Вашингтоне - 06.06.2024, ПРАЙМ
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Столтенберг рассказал, что ждет от саммита НАТО в Вашингтоне
Столтенберг рассказал, что ждет от саммита НАТО в Вашингтоне - 06.06.2024, ПРАЙМ
Столтенберг рассказал, что ждет от саммита НАТО в Вашингтоне
Главным практическим результатам намеченного на июль саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины". Об этом в ходе... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T14:46+0300
2024-06-06T14:52+0300
политика
нато
саммит
йенс столтенберг
поддержка украины
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Главным практическим результатам намеченного на июль саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины". Об этом в ходе выступления на форуме в Финляндии заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. "Наиболее важным результатом должно стать подтверждение твердой поддержки Украины", — сказал он и добавил, что в числе остальных практических ожиданий от саммита значатся "укрепление коллективного сдерживания и обороны, реализация оборонных планов НАТО, а также усиление сотрудничества с партнерами по индо-тихоокеанскому региону, в частности с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией".
https://1prime.ru/20240606/nato-848900737.html
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нато, саммит, йенс столтенберг, поддержка украины
Политика, НАТО, саммит, Йенс Столтенберг, поддержка Украины
14:46 06.06.2024 (обновлено: 14:52 06.06.2024)
 
Столтенберг рассказал, что ждет от саммита НАТО в Вашингтоне

Столтенберг: результатом саммита НАТО должно стать подтверждение поддержки Киева

© Фото : NATOФлаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды
Флаги НАТО в Роттердаме, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© Фото : NATO
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БРЮССЕЛЬ, 6 июн – ПРАЙМ. Главным практическим результатам намеченного на июль саммита НАТО в Вашингтоне должно стать подтверждение "твердой поддержки Украины". Об этом в ходе выступления на форуме в Финляндии заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
"Наиболее важным результатом должно стать подтверждение твердой поддержки Украины", — сказал он и добавил, что в числе остальных практических ожиданий от саммита значатся "укрепление коллективного сдерживания и обороны, реализация оборонных планов НАТО, а также усиление сотрудничества с партнерами по индо-тихоокеанскому региону, в частности с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией".
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
Генсек НАТО ответил на вопрос о размещении военных альянса на Украине
11:49
 
ПолитикаНАТОсаммитЙенс Столтенбергподдержка Украины
 
 
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