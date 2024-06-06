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"Сбер" переведет свою критическую инфраструктуру на российский софт - 06.06.2024, ПРАЙМ
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"Сбер" переведет свою критическую инфраструктуру на российский софт
"Сбер" переведет свою критическую инфраструктуру на российский софт - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Сбер" переведет свою критическую инфраструктуру на российский софт
"Сбер" планирует перевести свою критическую информационную инфраструктуру (КИИ) на российский софт к началу 2025 года, рассказал РИА Новости старший... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T11:15+0300
2024-06-06T11:15+0300
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Сбер" планирует перевести свою критическую информационную инфраструктуру (КИИ) на российский софт к началу 2025 года, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. "Сбер" запланировал завершить полный перевод собственной критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение к началу 2025 года", - сказал Меньшов. Он отметил, что компания уже решила задачу создания полностью импортозамещенного процессинга на российских технологиях - это решение может ежегодно совершать 200 миллионов транзакций и обслуживать более 175 миллиона карт. "Это решение подтверждает стремление "Сбера" к долгосрочному обеспечению надежности и непрерывности предоставления банковских сервисов для своих клиентов. Использование исключительно отечественного программного обеспечения на объектах КИИ является важным шагом на пути к укреплению технологической независимости и безопасности банковской сферы. Это подтверждает значимость использования российских продуктов для обеспечения стабильной и непрерывной работы финансовой системы страны", - добавил Меньшов. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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россия
Экономика, РОССИЯ
11:15 06.06.2024
 
"Сбер" переведет свою критическую инфраструктуру на российский софт

"Сбер" переведет критическую инфраструктуру на российский софт к 2025 году

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. "Сбер" планирует перевести свою критическую информационную инфраструктуру (КИИ) на российский софт к началу 2025 года, рассказал РИА Новости старший вице-президент, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Кирилл Меньшов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Сбер" запланировал завершить полный перевод собственной критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение к началу 2025 года", - сказал Меньшов.
Он отметил, что компания уже решила задачу создания полностью импортозамещенного процессинга на российских технологиях - это решение может ежегодно совершать 200 миллионов транзакций и обслуживать более 175 миллиона карт.
"Это решение подтверждает стремление "Сбера" к долгосрочному обеспечению надежности и непрерывности предоставления банковских сервисов для своих клиентов. Использование исключительно отечественного программного обеспечения на объектах КИИ является важным шагом на пути к укреплению технологической независимости и безопасности банковской сферы. Это подтверждает значимость использования российских продуктов для обеспечения стабильной и непрерывной работы финансовой системы страны", - добавил Меньшов.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
 
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