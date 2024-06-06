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"Билайн" и "Сбер" будут вместе бороться с кибермошенничеством

"Билайн" и "Сбер" будут вместе бороться с кибермошенничеством - 06.06.2024, ПРАЙМ

"Билайн" и "Сбер" будут вместе бороться с кибермошенничеством

ПАО "Вымпелком" и ПАО "Сбербанк" рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве по борьбе с кибермошенничеством и созданию безопасных сервисов для этих... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T13:02+0300

2024-06-06T13:02+0300

2024-06-06T13:02+0300

мошенничество

вымпелком

сбербанк

кибермошенники

пмэф-2024

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ПАО "Вымпелком" и ПАО "Сбербанк" рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве по борьбе с кибермошенничеством и созданию безопасных сервисов для этих целей, передает корреспондент РИА Новости. "Наше соглашение со "Сбером" - это важный шаг в борьбе с мошенниками. Вместе мы уже защищаем наиболее уязвимые категории наших клиентов - людей старшего возраста. Впереди еще более глобальная задача: сделать мобильную связь и интернет безопаснее для всех", - заявил гендиректор "Билайна" Александр Торбахов. Компании будут развивать единый ландшафт защиты своих клиентов от кибермошенничества, применяя для этого имеющиеся продукты и сервисы оператора. Также стороны договорились создавать новые инструменты и технологии противодействия злоумышленникам, исследовать и развивать модели искусственного интеллекта (ИИ) для выявления и противодействия телефонному мошенничеству и развивать киберграмотность клиентов. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов добавил, что ежедневно злоумышленники совершают до 20 миллионов звонков жителям России и такого масштаба проблема телефонного мошенничества не имела никогда. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вымпелком, сбербанк, кибермошенники, пмэф-2024