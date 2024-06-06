https://1prime.ru/20240606/sber-848907258.html
"Билайн" и "Сбер" будут вместе бороться с кибермошенничеством
"Билайн" и "Сбер" будут вместе бороться с кибермошенничеством - 06.06.2024, ПРАЙМ
"Билайн" и "Сбер" будут вместе бороться с кибермошенничеством
ПАО "Вымпелком" и ПАО "Сбербанк" рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве по борьбе с кибермошенничеством и созданию безопасных сервисов для этих... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:02+0300
2024-06-06T13:02+0300
2024-06-06T13:02+0300
мошенничество
вымпелком
сбербанк
кибермошенники
пмэф-2024
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_0:61:2805:1639_1920x0_80_0_0_740cafe4e72c646d79cb64e8e5bd11e3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ПАО "Вымпелком" и ПАО "Сбербанк" рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве по борьбе с кибермошенничеством и созданию безопасных сервисов для этих целей, передает корреспондент РИА Новости. "Наше соглашение со "Сбером" - это важный шаг в борьбе с мошенниками. Вместе мы уже защищаем наиболее уязвимые категории наших клиентов - людей старшего возраста. Впереди еще более глобальная задача: сделать мобильную связь и интернет безопаснее для всех", - заявил гендиректор "Билайна" Александр Торбахов. Компании будут развивать единый ландшафт защиты своих клиентов от кибермошенничества, применяя для этого имеющиеся продукты и сервисы оператора. Также стороны договорились создавать новые инструменты и технологии противодействия злоумышленникам, исследовать и развивать модели искусственного интеллекта (ИИ) для выявления и противодействия телефонному мошенничеству и развивать киберграмотность клиентов. Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов добавил, что ежедневно злоумышленники совершают до 20 миллионов звонков жителям России и такого масштаба проблема телефонного мошенничества не имела никогда. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/95/833629547_74:0:2805:2048_1920x0_80_0_0_2abe746c1f39e7128e74f859fd4f4ef5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, сбербанк, кибермошенники, пмэф-2024
Мошенничество, Вымпелком, Сбербанк, кибермошенники, ПМЭФ-2024
"Билайн" и "Сбер" будут вместе бороться с кибермошенничеством
"Билайн" и "Сбер" будут вместе бороться с кибермошенничеством и развивать киберграмотность
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. ПАО "Вымпелком" и ПАО "Сбербанк" рамках ПМЭФ-2024 подписали соглашение о сотрудничестве по борьбе с кибермошенничеством и созданию безопасных сервисов для этих целей, передает корреспондент РИА Новости.
"Наше соглашение со "Сбером" - это важный шаг в борьбе с мошенниками. Вместе мы уже защищаем наиболее уязвимые категории наших клиентов - людей старшего возраста. Впереди еще более глобальная задача: сделать мобильную связь и интернет безопаснее для всех", - заявил гендиректор "Билайна" Александр Торбахов.
Компании будут развивать единый ландшафт защиты своих клиентов от кибермошенничества, применяя для этого имеющиеся продукты и сервисы оператора. Также стороны договорились создавать новые инструменты и технологии противодействия злоумышленникам, исследовать и развивать модели искусственного интеллекта (ИИ) для выявления и противодействия телефонному мошенничеству и развивать киберграмотность клиентов.
Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов добавил, что ежедневно злоумышленники совершают до 20 миллионов звонков жителям России и такого масштаба проблема телефонного мошенничества не имела никогда.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.