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Сбербанк ожидает роста ипотечного кредитования в июне - 06.06.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Сбербанк ожидает роста ипотечного кредитования в июне
Сбербанк ожидает роста ипотечного кредитования в июне - 06.06.2024, ПРАЙМ
Сбербанк ожидает роста ипотечного кредитования в июне
Сбербанк ожидает у себя роста объема ипотечного кредитования в июне относительно мая, сообщил журналистам на ПМЭФ первый заместитель председателя правления... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T13:13+0300
2024-06-06T13:13+0300
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает у себя роста объема ипотечного кредитования в июне относительно мая, сообщил журналистам на ПМЭФ первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев. "По ипотеке мы действительно видим больший рост. Больше 270 миллиардов мы выдадим в мае, против в апреле мы выдавали около 194 миллиардов", - сказал топ-менеджер. "В июне мы ждем еще небольшого прироста относительно мая", - добавил он. Ранее ЦБ сообщал, что в апреле выдачи ипотеки во всем банковском секторе выросли на незначительные 4% - до 466 миллиардов рублей с 447 миллиардов рублей в марте. Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
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ипотека
Экономика, ипотека
13:13 06.06.2024
 
Сбербанк ожидает роста ипотечного кредитования в июне

Сбербанк ожидает у себя роста ипотечного кредитования в июне относительно мая

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип "Сбербанка" в Москве
Логотип Сбербанка в Москве - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - ПРАЙМ. Сбербанк ожидает у себя роста объема ипотечного кредитования в июне относительно мая, сообщил журналистам на ПМЭФ первый заместитель председателя правления банка Кирилл Царев.
"По ипотеке мы действительно видим больший рост. Больше 270 миллиардов мы выдадим в мае, против в апреле мы выдавали около 194 миллиардов", - сказал топ-менеджер.
"В июне мы ждем еще небольшого прироста относительно мая", - добавил он.
Ранее ЦБ сообщал, что в апреле выдачи ипотеки во всем банковском секторе выросли на незначительные 4% - до 466 миллиардов рублей с 447 миллиардов рублей в марте.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости является информационным партнером форума.
Ипотека - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
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