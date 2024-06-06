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В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка - 06.06.2024, ПРАЙМ
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В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка
В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка - 06.06.2024, ПРАЙМ
В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка
Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на... | 06.06.2024, ПРАЙМ
2024-06-06T07:02+0300
2024-06-06T07:55+0300
экономика
сбербанк
запорожская область
пмэф-2024
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о. зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов. "В текущем режиме уже обсуждаются проекты соглашений со Сбербанком. И соответственно идет подбор площадей под основные офисы, которые будут на территории. То есть в ближайший месяц уже откроются первые отделения - в Мелитополе и Бердянске",- рассказал Гуськов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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сбербанк, запорожская область, пмэф-2024
Экономика, Сбербанк, Запорожская область, ПМЭФ-2024
07:02 06.06.2024 (обновлено: 07:55 06.06.2024)
 
В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка

Первые отделения Сбербанка откроются в Запорожской области в течение месяца

© РИА Новости . Макс Ветров | Перейти в медиабанкСбербанк
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Макс Ветров
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о. зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов.
"В текущем режиме уже обсуждаются проекты соглашений со Сбербанком. И соответственно идет подбор площадей под основные офисы, которые будут на территории. То есть в ближайший месяц уже откроются первые отделения - в Мелитополе и Бердянске",- рассказал Гуськов.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
Колосья пшеницы - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2024
Россия достигла неожиданных успехов на Запорожье, пишет СМИ
26 мая, 23:26
Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
 
ЭкономикаСбербанкЗапорожская областьПМЭФ-2024
 
 
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