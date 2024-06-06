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В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка

В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка - 06.06.2024, ПРАЙМ

В Запорожье откроются первые отделения Сбербанка

Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на... | 06.06.2024, ПРАЙМ

2024-06-06T07:02+0300

2024-06-06T07:02+0300

2024-06-06T07:55+0300

экономика

сбербанк

запорожская область

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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Первые отделения Сбербанка откроются в двух городах Запорожской области - Мелитополе и Бердянске - в течение этого месяца, сообщил в интервью РИА Новости на ПМЭФ и.о. зампредседателя правительства Запорожской области по экономике Юрий Гуськов. "В текущем режиме уже обсуждаются проекты соглашений со Сбербанком. И соответственно идет подбор площадей под основные офисы, которые будут на территории. То есть в ближайший месяц уже откроются первые отделения - в Мелитополе и Бердянске",- рассказал Гуськов. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь. Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.

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